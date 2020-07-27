Названы способы избавиться от слежки Google за пользователями

Как повысить степень приватности при пользовании Google рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
По словам специалиста, чтобы ограничить сведения, получаемые о вас компанией, следует зайти на Google-аккаунте в мастер настроек приватности, где можно отключить персонализированный поиск, очистить историю приложений и веб-поиска, а также запретить отслеживание исходящего трафика, пишут «Известия».
«Если пользуетесь мобильным браузером Chrome, то в нем дополнительно настраивается конфиденциальность и безопасность, где можно снять почти все галочки, стоящие по умолчанию», — объяснил эксперт.
При этом для получения ряда определенных услуг и сервисов порой необходимо разрешить некоторым приложениям доступ к функциям телефона. Например, если не дать доступ к микрофону, то будет невозможно записывать аудиосообщения в мессенджере, а без доступа к геолокации не будет работать навигатор, отмечает Куканов. Таким образом Google всё равно получает разрешение о сборе части данных о пользователях.
Это касается и сбора аналитики для улучшения продуктов разработчиков и для показа пользователям релевантной рекламы. Безусловно, можно отказаться от всего этого, отключить все доступы и так далее, но такой выбор сильно урежет пользовательские возможности, заключил специалист.