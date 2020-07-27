Общество

Названы способы избавиться от слежки Google за пользователями

Как повысить степень приватности при пользовании Google рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

По словам специалиста, чтобы ограничить сведения, получаемые о вас компанией, следует зайти на Google-аккаунте в мастер настроек приватности, где можно отключить персонализированный поиск, очистить историю приложений и веб-поиска, а также запретить отслеживание исходящего трафика, пишут «Известия».

«Если пользуетесь мобильным браузером Chrome, то в нем дополнительно настраивается конфиденциальность и безопасность, где можно снять почти все галочки, стоящие по умолчанию», — объяснил эксперт.

При этом для получения ряда определенных услуг и сервисов порой необходимо разрешить некоторым приложениям доступ к функциям телефона. Например, если не дать доступ к микрофону, то будет невозможно записывать аудиосообщения в мессенджере, а без доступа к геолокации не будет работать навигатор, отмечает Куканов. Таким образом Google всё равно получает разрешение о сборе части данных о пользователях.

Это касается и сбора аналитики для улучшения продуктов разработчиков и для показа пользователям релевантной рекламы. Безусловно, можно отказаться от всего этого, отключить все доступы и так далее, но такой выбор сильно урежет пользовательские возможности, заключил специалист.