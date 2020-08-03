Ввоз 14 тонн огурцов и перцев запретили на границе в Псковской области

Свежие огурцы и перцы без маркировки не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Запрещен ввоз 14 тонн овощей. Свежие огурцы (10 тонн) и перец (4 тонны) перемещались автомобильным транспортом из Брестской области Республики Беларусь в адрес московской компании, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами.
Государственный инспектор управления в ходе проведения карантинного фитосанитарного досмотра установил, что на части транспортировочных коробок с овощами отсутствуют этикетки, содержащие информацию о наименовании, стране и месте происхождения растительной продукции.
По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.