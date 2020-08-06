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Летние веранды кафе и ресторанов - рецепт идеального вечера в Пскове. ЛОНГРИД

Каков рецепт идеального вечера? Возможность полюбоваться зеленью, послушать плеск воды, вдохнуть аромат цветов… В общем все то, что позволяет наслаждаться каждым моментом. Чего-то не хватает? Пожалуй, хорошей компании - будь то самый близкий человек, шумная компания друзей или узкий круг родных. Ну, и, конечно, всегда приятно, когда к эстетическому удовольствию добавляется еще и гастрономическое!

Получить «все и сразу» можно не покидая Пскова - на летних верандах кафе и ресторанов Пскова.

Идеальный вечер приятно дополнят доброжелательный персонал, уютные интерьеры, непринужденная музыка и авторские блюда от шеф-поваров.

О самых популярных местах, где с удовольствием помогут отбросить заботы и провести незабываемый вечер, читайте в нашем лонгриде.