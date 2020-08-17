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Общество

Михаил Ведерников рассказал о «мощной легенде» в период коронавируса

18.08.2020 12:57|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о «мощной легенде» в период коронавируса в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС 18 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Ведерников привел в пример книгу «Очерки истории чумы», где приводятся слухи, которые циркулировали в разных странах и в разные века. «Многие до абсурда похожи на истории, которые распространялись весной 2020 года», - сказал он.

По его словам, самой «мощной легендой» было то, что технология 5G стала источником заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, отметил глава региона, ходили слухи о чипировании с помощью вакцинации.

Михаил Ведерников рассказал, что любая информация распространялась «со скоростью вируса».

По его словам, пандемия коронавируса сделала работу администрации Псковской области беспрецедентно открытой. «Такого не было никогда, - отметил он. - Главная опасность любой эпидемии - недостаток информации и слухи, который в арифметической прогрессии порождаются».

«Каждый шаг по противодействую эпидемии должен быть максимально открытым, - сказал Михаил Ведерников. - Для слухов практически не оставалось места. Каждое заседание оперативного штаба проводилось в прямом эфире. Шаг был достаточно смелым, далеко не всего его поддержали. Но у нас получилось. Обратная связь от населения оперативно помогала нам устанавливать очаги распространения инфекции».

«По сути, этот оперативный штаб стал оперативным штабом всех жителей Псковской области, - подчеркнул он. - Мы увидели, что прямые эфиры позволяют снять значительное количество вопросов, часто повторяющихся. Приняли решение в таком формате работать и по другим направлениям».

Также губернатор рассказал, что по его поручению в каждом комитете появились специально обученные сотрудники для работы в социальных сетях.

В пресс-конференции также принимают участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, врио губернатора Cевастополя Михаил Развожаев, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов и директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

Пресс-конференция посвящена анализу действий региональных властей в период пандемии и примерам конкретных управленческих решений по стабилизации экономической и социальной жизни в субъектах России.

Теги: #михаил ведерников #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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