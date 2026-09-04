Самому юному абитуриенту ПсковГУ в 2026 году было 15 лет

Самому юному абитуриенту ПсковГУ в этом году было 15 лет, а самому взрослому — 68, сообщили в пресс-службе университета.

Изображение: ПсковГУ

Основной прием 2026 года подходит к концу в Псковском государственном университете. Заявления на обучение подали 4137 абитуриентов из 85 регионов России и 19 зарубежных стран.

На программы бакалавриата и специалитета заявления подали почти 3,5 тысячи человек. По итогам конкурсного отбора на программы высшего образования в ПсковГУ поступили 2036 человек, в том числе 1071 человек — на бакалавриат и специалитет, 236 — в магистратуру и 14 — в ординатуру. Еще 629 человек будут получать среднее профессиональное образование.

В Пскове будут учиться 2424 студента, в Великолукском филиале ПсковГУ — 241 человек.

Количество бюджетных мест в университете в 2026 году увеличили на 5%. Благодаря этому бесплатно будут получать высшее и среднее профессиональное образование 1701 первокурсник, еще 964 человека поступили на платное обучение.

По целевому направлению в университет поступили 103 студента. ПсковГУ закрыл 43% целевых мест, что на 8% больше, чем годом ранее. На направлении «Лечебное дело» целевая квота была исполнена на 100%.

В рамках отдельной квоты в университет зачислили 119 человек при плане в 116 мест. Таким образом, квота была исполнена на 103%. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 80%.

Средний балл ЕГЭ среди поступающих в ПсковГУ вырос с 64,88 в 2025 году до 66,07 в 2026-м. Самый высокий средний балл оказался у поступивших на программу «Лечебное дело» — 87,17.

В пятерку программ с самым высоким средним баллом ЕГЭ также вошли «Реклама и связи с общественностью» — 83 балла, «Государственное и муниципальное управление» — 82,56, «Экономическая безопасность» — 81,04 и «Лингвистика» — 80,1.

Наиболее популярными среди абитуриентов в этом году стали программы «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика», «Экономическая безопасность», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Государственное и муниципальное управление» и «Психология».