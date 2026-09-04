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Двое безработных из Печор получили предложения о работе на мини-ярмарке вакансий

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В Кадровом центре «Работа России» по Печорскому району 4 сентября состоялась мини-ярмарка вакантных рабочих мест для безработных граждан. Участие в мероприятии принял работодатель — ООО «Псковский завод "Титан-Полимер"», сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

В связи с открытием второй производственной линии компания активно набирает сотрудников на следующие позиции: лаборантов, дробильщиков и упаковщиков.

Заработная плата на предлагаемых позициях составляет от 60 000 рублей. Представители организации рассказали присутствующим о вакансиях, условиях труда и требованиях к квалификации, а также разъяснили социальную политику предприятия. Так, позиция лаборанта предусматривает обучение на территории работодателя и так как все предлагаемые вакансии находятся на производстве в Пскове, работодатель обеспечивает доставку на завод и обратно.  

В ярмарке приняли участие 11 безработных граждан. Двое из них прошли предварительное собеседование и получили предложения о работе. С ними договорились созвониться позже для уточнения деталей трудоустройства. Каждый из участников получил печатные информационные материалы о компании.

Мини-ярмарка вакансий проведена в рамках национального проекта «Кадры». Нацпроект направлен на качественную подготовку специалистов под потребности работодателей и содействие занятости граждан.

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