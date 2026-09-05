Ассистент Пироговского университета: Регулярное кровохарканье — повод для госпитализации

Однократная алая нить в мокроте может быть следствием надрывного кашля, но постоянное кровохарканье — это уже красный флаг. Как пояснила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова, единоразовое появление небольших алых прожилок крови в мокроте на фоне ОРВИ — это не «норма» в физиологическом смысле, но частое и объяснимое осложнение болезни.

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Может ли она появиться только из-за активного кашля?

«Да. При интенсивном, надрывном кашле происходит механическая микротравматизация и разрыв мелких поверхностных капилляров воспаленной слизистой оболочки дыхательных путей. В таком случае кровь выглядит как единичные прожилки, смешанные со слизью», — пояснила Ульяна Махова.

Повод ли это обратиться к врачу?

«Однозначно да. Даже если вы уверены, что причина в кашле, появление крови требует осмотра врача для исключения осложнений (например, развития пневмонии, которая также может давать подобную симптоматику)», — добавила эксперт.

Что если кашель постоянно с кровью?

По словам эксперта, это состояние в медицине классифицируется как «кровохарканье» и является серьезным «красным флагом». Регулярное откашливание крови требует немедленного обследования (рентгенография, КТ органов грудной клетки, бронхоскопия) и является поводом для экстренной госпитализации, пишет RuNews24.ru.