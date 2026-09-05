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ЛДПР за качественное образование для детей Псковской области

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ЛДПР заявляет: качественное образование невозможно построить на выгорании педагогов. Учителя — это не бессрочный ресурс, и их труд требует уважения, справедливой оплаты и нормальных условий.

«Сегодня вторая смена и колоссальная учебная нагрузка создают перегрузку для всех: дети устают, родители испытывают стресс, а педагоги вынуждены работать на пределе возможностей за скромную зарплату. Эту ситуацию подтверждают и данные всероссийского проекта ЛДПР «Перегрузка. Школьная ненорма», - отметил депутат Законодательного Собрания от ЛДПР Антон Минаков.

В программе «100 дней преобразования России» ЛДПР предлагает конкретные решения:

  • поэтапно отказаться от вторых смен;
  • отменить НДФЛ для педагогов с доходом до 100 тысяч рублей;
  • подтянуть региональные зарплаты учителей к единому высокому стандарту.

Нам нужно вернуть в школы комфортную среду и уважение к профессии!

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

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