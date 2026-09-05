ЛДПР за качественное образование для детей Псковской области

ЛДПР заявляет: качественное образование невозможно построить на выгорании педагогов. Учителя — это не бессрочный ресурс, и их труд требует уважения, справедливой оплаты и нормальных условий.

«Сегодня вторая смена и колоссальная учебная нагрузка создают перегрузку для всех: дети устают, родители испытывают стресс, а педагоги вынуждены работать на пределе возможностей за скромную зарплату. Эту ситуацию подтверждают и данные всероссийского проекта ЛДПР «Перегрузка. Школьная ненорма», - отметил депутат Законодательного Собрания от ЛДПР Антон Минаков.

В программе «100 дней преобразования России» ЛДПР предлагает конкретные решения:

поэтапно отказаться от вторых смен;

отменить НДФЛ для педагогов с доходом до 100 тысяч рублей;

подтянуть региональные зарплаты учителей к единому высокому стандарту.

Нам нужно вернуть в школы комфортную среду и уважение к профессии!

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».