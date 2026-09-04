Почти 70 водителей с полусотней неоплаченных штрафов выявили в Псковской области

В Псковской области зарегистрировано 68 физических лиц, у которых накопилось более 50 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, задолженности имеются у четырех юридических лиц, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Профилактические мероприятия в отношении граждан, совершивших многочисленные правонарушения в сфере дорожного движения, проводят сотрудники регионального управления Госавтоинспекции совместно с коллегами из управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

При выявлении таких водителей сотрудники Госавтоинспекции принимают меры по остановке автомобиля, наложению ареста и последующему помещению транспортного средства на специализированную стоянку.