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В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 900 тысяч рублей

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Единственной отраслью в России, где средняя зарплата в январе-мае была выше 900 тысяч рублей, стало морское пастбищное рыбоводство, следует из данных Росстата.

В среднем по России работникам таких организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) платили 971,4 тысячи рублей.

Высокие зарплаты также были у управляющих пенсионными фондами - 827,1 тысячи рублей, занятых в компаниях по управлению ценными бумагами - 737,5 тысячи рублей, а также в сфере аренды и лизинга медицинских приборов - 728,9 тысячи рублей, пишет РИА Новости.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

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