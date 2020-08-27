Общество

Военные медцентры для борьбы с коронавирусом в Псковской области откроются в сентябре

Еще четыре многофункциональных военных медцентра для борьбы с коронавирусной инфекцией будут введены в эксплуатацию в сентябре, в том числе в Пскове и Великих Луках, сообщила руководитель департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева

С их учетом всего в этом году военным ведомством будет построено 24 лечебных заведения на территории России, заявила Балакирева во время конференции «Военно-строительный комплекс Минобороны» на форуме «Армия-2020», пишет «Интерфакс».

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«За два месяца с апреля по май для борьбы с COVID-19 было построено 16 многофункциональных медицинских центров на территории Российской Федерации от Камчатки до Калининграда, на сегодняшний день таких центров построено 20, в сентябре будет завершено строительство еще четырех медицинских центров в Пскове, Великих Луках, Кызыле и Североморске», - сказала Балакирева.

Она отметила, что с 2017 года объемы строительства в Минобороны увеличилось на 20%, а «с 2012 года увеличилось в семь раз, за это время было построено около 20 тысяч зданий и сооружений разного назначения общей площадью более 10 миллионов квадратных метров».

«Были построены разные объекты, в том числе жилищно-коммунальные, социальные и спецобъекты. В том числе, инфраструктура космодрома Плесецк, Новороссийской военно-морской базы, пункты базирования Каспийской флотилии, места размещения радиолокационных станций, северные аэродромы, базовые военные городки на территории всей Российской Федерации. Реализован план строительства инфраструктуры для арктической группировки», - заявила Балакирева.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов подчеркнул, что строительный комплекс Минобороны способен вести строительство в любых условиях, возводить объекты любой сложности для обеспечения безопасности государства.