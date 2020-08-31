Общество

Фирменный магазин Псковского хлебокомбината открылся на Рижском проспекте, 46

Псковский хлебокомбинат открыл в Пскове еще один - пятый по счету - фирменный магазин.

Новая булочная-кондитерская располагается на Рижском проспекте, 46. Этот адрес хорошо знаком жителям микрорайона - несколько лет назад здесь уже работал магазин хлебокомбината, и сегодня, 1 сентября, он вновь распахнул свои двери в обновленном виде.

В булочной-кондитерской представлен широкий ассортимент кондитерских изделий: всевозможные торты и пирожные с аппетитными названиями, а также сдобные мелкоштучные изделия (их выпекают прямо в магазине) и свежий хлеб: заварной, подовый, формовой.

К услугам покупателей представлен широкий ассортимент хлебобулочных изделий, в том числе с витаминами и злаками. Весь хлеб выпекается на натуральной закваске.

Кроме того, на Рижском, 46 можно купить обед: на выбор несколько вторых блюд и салатов.

Магазин работает ежедневно с 9.00 до 20.00.

Предусмотрена скидка 10% пенсионерам во вторник, среду и четверг. А именинники в свой день рождения могут с 10-процентной скидкой купить торт.

Псковский хлебокомбинат ждет посетителей в своих фирменных магазинах по адресам: