Общество

Более 120 новых БМП получит Западный военный округ в ближайшие два года

В ближайшие два года Минобороны получит более 120 новейших БМП-2М с модулем «Бережок». Ожидается, что все машины направят в Западный военный округ, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве и оборонно-промышленном комплексе.

По параметрам контракта, до конца 2022-го года военное ведомство планирует получить 124 БМП-2М с модулем «Бережок». Первая партия обновленных боевых машин может прибыть уже в нынешнем году.

Формально БМП-2М считается глубокой модернизацией основной боевой машины пехоты российской армии БМП-2. Но фактически это полностью новая техника. В ходе работ, помимо модуля «Бережок» (военное обозначение БМ Б05Я01), на обновленные машины установят новые турбированные двигатели, усилят подвеску и нарастят броню.

Новинка оснащена целым арсеналом средств поражения — противотанковым ракетным комплексом «Корнет», пулеметом, 30-миллиметровой пушкой и даже автоматическим гранатометом. Также на обновленной боевой машине смонтированы самые современные оптико-электронные системы, бортовые компьютеры и цифровые датчики.