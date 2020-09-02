Общество

Развести вакцинацию

Осень вновь напомнила душе о самом главном - о здоровье и иммунитете. В планах чиновников от здравоохранения - «развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции»: так на днях определил стратегию иммунизации-2020 министр отрасли Михаил Мурашко. Если исходить из общероссийской логики, в ближайшее время в Псковской области начнут делать прививки от гриппа, от коронавируса, ориентировочно, в ноябре-декабре. Что советуют псковские медики сомневающимся в эффективности вакцинации, кто пойдет на прививку в первых рядах и за что главврач псковского CОVID-центра уважает крыжовник, читайте в нашем материале.

Фото: ria.ru

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Название отечественной вакцины от коронавируса - «Спутник V» - навеяно космосом. Намек предельно ясен: Россия стала первой страной, запустившей в производство препарат, появление которого должно стать переломным моментом в борьбе с пандемией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что вакцина прошла все необходимые проверки. На себе вакцину испытала дочь российского лидера. «После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день - 37 с небольшим, и всё», - заявил Путин.

Между тем, ранее фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как качество продукта еще неизвестно. В середине августа Александр Гинцбург - директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разрабатывавшего зарегистрированную в РФ вакцину от коронавируса «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак2») - фактически подтвердил опасения ряда зарубежных экспертов, что препарат еще не прошел третью фазу клинических исследований.

Известно, что препарат пока не будут применять в отношении лиц старше 60 лет - группы, которая, по мнению специалистов, наиболее уязвима для коронавируса: «пострегистрационные клинические исследования» для лиц этого возраста сейчас только готовятся. Не проверено и влияние «Спутник V» на детей. По словам Гинцбурга, сделать это можно будет только через 3-5 месяцев, после представления всех необходимых бумаг в департамент здравоохранения Минздрава РФ.

Несмотря на нюансы, в Минздраве посчитали, что оснований откладывать регистрацию нет, потому что исследования вакцины проводят с соблюдением международных стандартов. По информации из государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: сначала - компонентом I, через три недели - компонентом II. По данным РБК, двухкомпонентный препарат для внутримышечного применения будет давать иммунитет к COVID-19 минимум на два года. В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года.

Для отслеживания реакции на прививку Минздрав РФ готовит мобильное приложение, которое позволит людям сообщать «о каких-то своих ощущениях» после прививки, как выразился министр здравоохранения.

«Спутник V» - не единственная вакцина от коронавируса, которая разрабатывается в России. Над созданием необходимого препарата трудятся также в Минобороны, еще две вакцины прошли доклинические испытания — это препарат Центра вакцин и сывороток имени Мечникова и Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Последний («ЭпиВакКорона») может стать вторым официально зарегистрированным в России иммунным препаратом от коронавируса.

Врачи на передовой

В этом году в первую очередь планируется вакцинировать лиц из групп повышенного профессионального риска заражения ковидом, прежде всего врачей (и учителей, по некоторым данным). Эта вакцинация пройдет параллельно с третьим этапом исследований «Спутник V».

Многие псковские медики с энтузиазмом относятся к этой инициативе и удивляются вопросу, будут ли они сами прививаться, - конечно, будут!

По мнению руководителя областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Ирины Сивачёвой, прививка от коронавируса - это обязанность каждого гражданина Российской Федерации. В беседе с журналистом радио «Эхо Москвы» в Пскове Любовью Кузнецовой она четко обозначила свою позицию: «У меня доверие ко всем вакцинам, которые выработаны в нашей стране, в том числе и к этой. Однозначно. Даже не обсуждается. Наши вакцины все работают нормально. Даже вакцина против гриппа, которой люди не особо любят прививаться, работает хорошо. Благодаря вакцинации у нас смертность снизилась - не было такой, как в 2009 году». Она подчеркивает: можно рекомендовать эту вакцину, можно ругать ее, но в случаях циркуляции респираторных вирусов, подобных COVID-19, люди должны быть защищены достаточно серьезно.

Главный врач Островской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Ирина Богачева признается, что очень ждет прихода нового препарата в регион и внимательно наблюдает за клиническими испытаниями. «Массовое использование - это определенный протокол, и если вакцина не пройдет этот протокол, то она не будет массово использоваться, - подчеркивает она. - Хочу сказать для сомневающихся, не доверяющих: Россия разработала вакцину от Эбола, которая успешно применяется. Я верю в наших вирусологов, я считаю, у них все должно получиться».

Большие ожидания с новой вакциной связывает и депутат областного Собрания Алексей Васильев, главврач Псковской городской больницы, которая на данный момент перепрофилирована в COVID-центр. «Мы очень надеемся на вакцину, по которой вот-вот заканчивается третий этап клинических испытаний, - говорит он. - Ждем, что осенью начнется активная вакцинация как медицинских сотрудников, так и нашего населения».

Осторожен в своих оценках врач Псковской городской станции скорой медицинской помощи, депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук: он считает, что пока недостаточно данных для того, чтобы строить прогнозы и принимать решения. Он объясняет, что под «второй волной» вируса подразумеваются не более поздний период по времени период заболеваний, а тот момент, когда люди, которые уже переболели, начинают болеть снова (в ряде источников есть данные, что некоторые люди повторно заболевают подтвержденным ковидом спустя три месяца). «Вакцина дает то же самое, что и болезнь, - говорит врач. - То есть в той или иной степени иммунитет».

Диагноз будущего

Что касается дальнейшего порядка распределения вакцин, то в настоящее время этот вопрос находится в стадии рассмотрения, но обычно, как отмечают эксперты, в условиях эпидемии очередность вакцинации определяется несколькими аспектами. Прежде всего, учитывается эпидситуация в регионе. «Неблагополучные» регионы с очагами в крупных городах окажутся в приоритете. Сейчас сложно прогнозировать положение Псковской области в общей статистике заболеваемости. Вспомним конец июля, когда с разницей буквально в два дня в СМИ появились новости о том, что регион вошел в список областей с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19, а затем - что мы попали в «красную зону» по коэффициенту распространения коронавируса.

Второй фактор - профессиональные риски контакта человека с ковидными больными. Одно дело - работа врача в COVID-центре, другое - занятость, например, в сельском хозяйстве в деревне.

Третий момент - риски более тяжелого течения болезни у конкретных людей. Имеются в виду старший возраст, сопутствующие заболевания (при этом учитываются противопоказания к вакцинации).

Как бы то ни было, судя по результатам опроса в группе Псковской Ленты Новостей во ВКонтакте, большинство участников не планирует прививаться от коронавируса, пока прививка не пройдет все необходимые исследования (45%). Исходя из комментариев, одни опасаются осложнений, другие связывают скорость выработки вакцины не с успехами российской медицины, а с политической конъюнктурой.

Принципиально не вакцинируются 16% опрошенных, еще 13% не будут прививаться, так как считают ситуацию с COVID-19 надуманной. 12% пока не определились с решением. Лишь 5% подписчиков, принявших участие в опросе, считают вакцинацию от коронавируса своим долгом. Столько же - будут прививаться, если их обяжут это сделать.

К слову, вопрос о добровольности COVID-вакцинирования обсуждается сейчас едва ли не чаще, чем проблема действенности прививки. Президент Путин еще в августе пообещал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной. Однако слухами земля полнится: столичные жители, например, вспоминают случаи, когда их лишали премии за отказ делать прививку от гриппа, псковские бюджетники тоже критически качают головой: ну, как будет работать в школе учитель, отказавшийся от вакцины?

О скепсисе говорят и результаты опроса, проведенного на сайте Псковской Лентой Новостей минувшим летом. Идею всеобщей вакцинации поддерживает порядка 21% опрошенных. 45% читателей относятся к этой перспективе, скорее, негативно и выражают мнение, что вакцинация должна быть добровольной. Еще 24% не доверяют Минздраву и врачам и воспринимают мысль о принудительной вакцинации отрицательно.

А как же грипп?

Пока повсюду обсуждается прививка от «короны», в России планово начинается вакцинация против гриппа. По словам Ирины Сивачевой, вакцина от гриппа в Псковскую область должна прийти в ближайшее время. «Если мы привьем 60% населения, это будет влиять и на заболеваемость ковидом», - подчеркивает медик.

Как говорят врачи, прививка от гриппа рекомендуется всем людям старше 6 месяцев. Кроме того, прививку от гриппа следует сделать людям в возрасте 65 лет и старше, страдающим от хронических болезней (например, от сердечно-сосудистых заболеваний, от заболеваний легких и от сахарного диабета), ухаживающим за пожилыми или за больными людьми, медицинскому персоналу, беременным женщинам, детям в возрасте до 5 лет.

«Никто не знает, как болезнь, грипп в частности, будет развиваться у кого-то из нас, - отмечает врач общей практики Антон Иванов. - Особенно не стоит питать иллюзий молодым людям. Правда, многим кажется, что когда здоровый, то шансов на осложненное течение гриппа нет. Не стоит пренебрегать возможностью сделать профилактику, тем более, что все возможности для своевременной вакцинации в Псковской области есть».

По словам Алексея Васильева, вакцинацию от гриппа необходимо делать в сентябре-октябре - так организм успеет сформировать иммунитет в преддверие сезонного подъема заболеваемости гриппом. «Новые штаммы гриппа приходят к нам ежегодно, ни разу не было повторения одного и того же штамма - циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа, каждый год в разной пропорции. Неслучайно разрабатывается поливалентная вакцина: важна вакцинация не только против вирусов гриппа, но и против пневмококковой инфекции, которая позволяет избежать осложнений - развития пневмоний различной природы», - рассказывает он и подчеркивает: лучше быть готовым к гриппу - болезни, которая каждый год протекает по-разному.

«На самом деле сейчас разработаны очень хорошие вакцины, - продолжает Алексей Васильев. - Ожидается подъем заболеваемости новым штаммом, который сродни тому штамму, который был в 2009 году - тогда был H1N1, сейчас ожидается G4 EA H1N1. Разработана вакцина, которая сможет предотвратить тяжелые формы данного заболевания, поэтому и необходимо делать эту вакцинацию».

Вакцина разработана поливалентная: она защищает не только против вирусов гриппа, но и против пневмококковой инфекции, а значит, снижает опасность заболеть как в целом вирусными инфекциями, так и пневмониями разной природы, избежать осложнений.

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Изрядная разбросанность мнений и настроений в вопросе вакцинации от COVID-19 - вероятно, повод серьезно задуматься. А еще - в ожидании результатов исследований по новой вакцине заняться укреплением иммунитета. Не зря ведь в кабинете главврача Псковского COVID-центра на столе по правую руку стоит банка меда и крыжовенного варенья. Алексей Васильев объясняет: в крыжовнике витамина С больше, чем в других ягодах.

Здоровья и ответственности всем нам!

Елена Никитина