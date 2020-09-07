Общество

Назначен новый начальник управления спецпрограмм администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил на должность начальника управления специальных программ региональной администрации Андрея Вьюнова. Глава региона во время представления руководителя обозначил перед ним приоритетные задачи в рамках деятельности структурного подразделения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

В частности, Михаил Ведерников акцентировал внимание на обеспечении эффективной деятельности координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области, региональных антитеррористической и антинаркотической комиссий, межведомственной комиссии при администрации Псковской области по профилактике правонарушений.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в реализации единой системы мер по противодействию терроризму и экстремизму необходимо сфокусироваться на работе с молодежью, уметь эффективно работать на популярных информационных площадках.

Также глава региона указал на необходимость эффективного и оперативного выполнения мероприятий государственных программ Псковской области в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В качестве приоритетов обозначил активизацию работы по координации деятельности администрации области и всего силового блока в работе по профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении молодежи, особенно в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Отдельно Михаил Ведерников отметил необходимость наладить эффективную работу в рамках обеспечения безопасности дорожного движения в регионе. В августе в ряде муниципалитетов произошли резонансные ДТП, жертвами которых стали, в том числе, дети. В целом, с января по август текущего года на дорогах региона погибли порядка 90 человек, что на 50% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Михаил Ведерников подчеркнул, что в рамках данного вопроса необходимо совместно с силовыми структурами скорректировать стратегию по обеспечению безопасности дорожного движения в Псковской области.

Руководитель управления специальных программ в свою очередь поблагодарил губернатора за оказанное доверие, заверил, что стоящие перед структурным подразделением актуальные задачи понимает, видит пути их решения и готов незамедлительно приступить к их выполнению.

Отметим, Андрей Вьюнов родился в 1976 году в Великих Луках. Обучался в школе в Пскове, в Суворовском училище в Санкт-Петербурге, а также Академии ФСБ. Более 20 лет проходил службу в структуре ФСБ РФ, занимал оперативные и руководящие должности. За время службы Андрей Вьюнов был отмечен ведомственными и государственными наградами.