Общество

Дочь Романа Романова стала его литературным критиком

Дочь Романа Романова стала его литературным критиком. Об этом член Союза писателей России, автор книги «Все нормальные люди» и экс-руководитель управления внутренней политики администрации Псковской области рассказал 22 сентября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам гостя эфира, реакция его семьи на занятие написанием книг - положительная. Супруга является одна из первых читателей, а дочь София стала визави, литературным критиком. «Спорим, обсуждаем происходящее. В сборнике есть самый большой рассказ "Сыночка", который ранее был опубликован в журналах. Он появился исключительно благодаря общению со старшей дочерью», - рассказал Роман Романов. По его словам, дочь, по сути, стала критиком, который помогает появлению новых идей.

Многое в восприятии новым поколением окружающей действительности Романа Романова удивляет.

Добавим, на презентации книги в пресс-центре Псковской Ленты Новостей Роман Романов рассказал, что рассказ «Сыночка» родился из бесед с ребенком, как осознание того, что поколение, выросшее при Путине совсем другое, смотрит на мир по-другому, им невозможно управлять и манипулировать.

Роман Романов признался, что ему вдруг стало страшно, он вспомнил себя и 80-е годы, когда молодое поколение посмеивалось над «всем официозом» - празднованием победы и другими формальностями, а молодежь не чувствовала ту боль, которое испытывало предыдущее поколение, видевшее войну.

«Сейчас мы видим повторение. Для нового поколения не важно пережитое нами», - добавил Роман Романов.