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Общество

К звездам

30.09.2020 17:01|ПсковКомментариев: 0

Per aspera ad astra

«Космос. Последний рубеж...». Многие помнят легендарную фразу из сериала «Звездный путь». К сожалению, исследовать Вселенную так, как это делал экипаж «Энтерпрайза», не позволяют современные технологии. В наше время прикоснуться к тайнам космоса помогут планетарии, педагоги и специальная литература, а также телескопы.

Псковская Лента Новостей выяснила, насколько популярна любительская астрономия среди жителей региона, почему школьные учебники по астрономии требуют шлифовки, как поживает псковский планетарий и на что следует обратить внимание при выборе телескопа.

Млечный Путь над Никольской церковью, недалеко от Мелетово. Фото Петра Митрофанова

Прости нас, Юра, мы все потеряли

Астрономия перестала быть частью обязательного образовательного процесса в далеком 1993 году. Ее возвращение в старшие классы российских школ анонсировала министр образования и науки РФ Ольга Васильева в сентябре 2016 года. И уже с 2017-го - спустя более 20 лет - школьники в обязательном порядке стали изучать эту дисциплину. Но в ряде регионов, в числе которых и Псковская область, к урокам астрономии вернулись с 2018-го.

Любовь к этой науке старшеклассникам решили прививать по учебно-методическому комплекту В. М. Чаругина «Астрономия» и претерпевшему около 20 переизданий учебнику для 11-го класса «Астрономия. Базовый уровень» под авторством Б. А. Воронцова-Вельяминова и Е. К. Страута. Последний пользуется популярностью среди преподающих астрономию физиков - многие из них во времена пионерии постигали азы науки о небесных телах именно по этой книге.

Беглый фактчекинг переизданного в 2018 году учебника Б. А. Воронцова-Вельяминова и Е. К. Страута показал, что он нашпигован устаревшей и неточной информацией словно пояс Койпера астероидами.

Телескоп «Хаббл» / NASA

Итак, на 16-й странице в учебнике указывается, что космический телескоп «Хаббл» обращается вокруг Земли на высоте около 600 км, однако высота его орбиты - около 569 км.

На страницах обучающей науке книги дистанция между Луной и Землей составляет «около 380 тыс. км», тогда как среднее расстояние между этими небесными телами - 384 467 км.

Вращение звезд вокруг Полярной звезды (Полюса мира). Фото Владимира Колпакова

Кроме того, астронавта Нила Армстронга в учебнике почему-то называют «Нейлом» (94 стр.), а указанные в Кельвинах единицы температуры не везде конвертированы в привычный нам Цельсий.

Дальше - больше. Говорится о том, что на спутнике Юпитера Ио «около десятка действующих вулканов». На деле же, у самого геологически активного тела Солнечной системы их более 400. Как тебе такое качество образования, Илон Маск?

Фото Ио, сделанное аппаратом «Галилео» в 1999 году / NASA

Наименование одного из крупнейших объектов пояса астероидов - Гигея - написано как «Гигия» (стр.115, рис. 4.19). При этом его диаметр указан 450 км, на деле - 430. А карликовая планета в поясе Койпера Макемаке также написана с ошибкой - «Макемаки» (стр.118).

В разделе, посвященном кометам, сообщается: «За все время наблюдений было замечено и описано свыше 2000 комет». Но их уже более 6330.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) над памятником Александру Невскому. Фото Владимира Колпакова

Летим далее. Большой загадкой стало, почему в учебнике 2018 года приводятся данные 2009 года об открытии около 400 экзопланет (стр. 157), поскольку эти статистические данные регулярно обновляются. Например, по состоянию на 16 сентября 2020 года, астрономы подтвердили существование 4335 экзопланет.

Кроме того, самыми маленькими звездами издание называет белых карликов, «диаметр которых составляет несколько тысяч километров» (стр.159). Но про нейтронные звезды, типичный диаметр которых - 10-20 км, почему-то забыли указать.

Список неточностей в учебнике, к сожалению, стремится к бесконечности. Собственно, non est terminus.

Туманность Андромеды (М31). Снято в Старом Изборске. Фото Владимира Колпакова

Историки и биологи в астрономии

Тем не менее учитель физики и астрономии Псковского технического лицея - единственный в регионе педагог, непрерывно преподающий астрономию около 40 лет, - Иван Моисеев предпочитает именно этот учебник. В нем, пояснил он, более понятным языком изложена теоретическая часть как для учеников, так и для учителей, в отличие от учебника В. М. Чаругина.

В техническом лицее преподавание астрономии идет по учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова и Е. К. Страута аж 1989 (!) года выпуска. При этом Иван Моисеев акцентировал внимание на том, что ученикам непременно даются новые сведения, которые, естественно, отсутствуют в устаревшем издании (желаю всем педагогам такого подхода).

Млечный Путь над дачными домами в Черняковицах. Фото Петра Митрофанова

Кстати, именно Иван Моисеев на прошедших пару лет назад курсах готовил учителей-физиков со всего региона к преподаванию астрономии в школах. «И не только физиков, к сожалению», - отметил он. В южной части региона астрономию, как оказалось, преподают учителя географии и даже истории. Такие дела.

С учителями физики, сказал Иван Моисеев, напряженная ситуация. «К сожалению, наш ПсковГУ учителей-физиков вообще не выпускает. Поэтому с каждым годом их становится меньше и меньше - уходят на пенсию», - добавил он.

Мнения экспертов

Многие педагоги соглашаются с тем, что астрономию нужно преподавать в школах раньше, чем в 10-11 классах. Такого мнения придерживается и руководитель проектов АНО ЦМИТ «Юный техник» Владимир Колпаков.

«В этих классах детям уже не до астрономии, - заметил он. - У них любовь, ЕГЭ и мысли о будущем. А им тут про какие-то звезды рассказывают. Кроме того, в обычной школе детей пытаются заставить решать задачи по астрономии. Зачем это надо тем, кто никогда в жизни не будет заниматься этой наукой - непонятно. В результате у детей вырабатывается стойкая антипатия к предмету».

Чтобы дети полюбили астрономию, считает Владимир, ее надо вводить в 4-5 классах. «Но не в виде сухой теории и решения задач. Это должны быть увлекательные рассказы с фотографиями и показом интересных и красочных видеороликов, которые дети будут смотреть с открытыми ртами. Вот тогда к 10-11 классу они, может быть, и захотят решать задачи по астрономии, потому что поймут, как это важно!» - подчеркнул он.

Cозвездие Ориона над церковью Троицы Живоначальной в Большом Загорье. Фото Петра Митрофанова

Но учитель физики и астрономии Псковского технического лицея Иван Моисеев придерживаются другого мнения. «Если преподавать астрономию в 7 классе, некоторые вещи ученики с трудом смогут понять - тот же термоядерный синтез. Но в учебниках физики для 8-9 классов есть параграфы по строению Вселенной. А в ОГЭ и ЕГЭ входят астрономические задачи», - сказал он.

По мнению директора псковского планетария Марины Степановой, выпускники 11 классов астрономии не знают. «Имеют о ней очень смутное представление», - пояснила она. Знания астрономии современных одиннадцатиклассников не превышают знаний человека, окончившего пятый класс более 20 лет назад, считает Марина Степанова.

«Те часы, которые отведены под астрономию, многие учителя используют для того, чтобы "подтянуть" знания детей по физике», - сказала директор планетария.

Марина Степанова также указывает на то, что подавляющее большинство современных школьных учебников по астрономии не соответствуют образовательным стандартам.

Псковский планетарий. Фото Вадима Боченкова

Не развлекательное место

Псковский планетарий, расположенный в стенах храма Рождества Богородицы XIX века, уже более 45 лет знакомит как взрослых, так и детей с космосом. К сожалению, его техническая начинка не самая передовая.

Планетарий Carl Zeiss. Фото Вадима Боченкова

Проецирующий на купол созвездия прибор немецкой фирмы Carl Zeiss, установленный в псковском планетарии в 1980 году, безусловно, устарел.

«Ему требуется очень хороший ремонт. Желательно, сотрудниками Carl Zeiss, - отметила директор учреждения Марина Степанова. - Я обращалась к ним с вопросами по ремонту оборудования, покупке нового. Но сейчас такой возможности нет, это недешево. Хотелось бы привести все в современное состояние. Тогда планетарий, может быть, был бы более интересен для подростков».
Псковский планетарий. Фото Вадима Боченкова
 

По ее словам, принцип работы оборудования планетариев за годы не претерпел существенных изменений. «В устаревших моделях лампы накаливания, а внутри новых - светодиоды. Старые управляются вручную, новые - с помощью компьютера. Мы управляем вручную», - пояснила Марина Степанова.

Настенная роспись в псковском планетарии. Фото Вадима Боченкова

Псковский планетарий принимает от 12 до 14 тысяч посетителей в год. Несмотря на то, что планетарий, как подчеркнула Марина Степанова, место не для развлечений, а для просвещения, такая цифра для Пскова смотрится солидной. Большая часть посетителей - ученики начальной школы и пятиклассники.

При этом имеются программы для взрослых посетителей, но они, к сожалению, не востребованы.

Монастырская Старовознесенская церковь XV века рядом с планетарием. Фото Вадима Боченкова

Марина Степанова не скрывает того, что хотела бы найти планетарию новое место. Она напомнила, что переоборудование храма началось в 1969 году, и спустя пять лет «звездный зал» принял первых посетителей. В то время большинство планетариев в стране открывались именно в церквях из-за наличия куполов.

В парке «Россия - моя история», который появится в Пскове в обозримом будущем, по словам митрополита Псковского и Порховского Тихона, будет создан планетарий. Возможно, вновь будет взят курс на возвращение храма Рождества Богородицы в собственность епархии.

«И вот, когда мы его (новый планетарий) сделаем, мы поставим вопрос, не много ли для нашего малонаселенного Пскова двух планетариев», - сообщил митрополит Тихон на прошлогодней пресс-конференции.

Не случится ли так, что немногочисленные сотрудники псковского планетария - специалисты с многолетним опытом, которые при ограниченных ресурсах делают без преувеличения большое дело - не смогут найти себе место под новым куполом?

Шаг к популяризации астрономии

Астрономия именно с научной точки зрения в Псковской области не пользуется высокой популярностью, рассказал руководитель проектов АНО ЦМИТ «Юный техник» Владимир Колпаков.

«Астрономическое оборудование достаточно дорогое и нужно приложить много усилий, чтобы внести заметный вклад именно с точки зрения науки, - отметил он. - В то же время, наблюдательная астрономия с точки зрения "посмотреть на звездочки в телескоп" очень популярна и востребована среди жителей региона всех возрастов. Во время наших мероприятий с удовольствием слушают астролекции и смотрят в телескопы представители всех поколений».

Для того, чтобы приобщить к астрономии как можно большее количество людей, АНО ЦМИТ «Юный Техник» разработало проект «Небо зовет!», который в этом году получил поддержку от Фонда президентских грантов.

«К сожалению, из-за введенных ограничительных мер мы пока не можем провести все запланированные в рамках проекта мероприятия, - рассказал Владимир. - Но, мы надеемся, что после снятия этих ограничений у нас все получится. Оборудование и энтузиазм никуда не денутся!».

О телескопах

Почувствовать себя астрономом может каждый - нужен лишь телескоп. А выбрать его под себя, учитывая уровень подготовки, на специализированных интернет-магазинах проблем не составит.

Выбор телескопа зависит от того, рассказал Владимир Колпаков, что вы собираетесь с ним делать и где собираетесь его использовать. «Для наблюдений в городе с балкона нужен один телескоп, для наблюдения в поле вдали от города - другой, для получения качественных астрофотографий - третий. Еще на выбор будет влиять наличие автомобиля для перевозки телескопа», - отметил он.

Съемка участка Млечного Пути в телескоп. Фото Петра Митрофанова

Особое внимание необходимо уделить монтировке. «Она должна быть крепкой и устойчивой. Не должна колебаться от ветра, как минимум. В противном случае, картинка в телескопе будет очень сильно дрожать», - пояснил Владимир.

Собственно, в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте» вы сможете многое узнать о телескопах, задав свои вопросы Владимиру и другим энтузиастам, которые, помимо прочего, расскажут о тонкостях астронаблюдений.

Минимальная стоимость телескопа, в который можно посмотреть хотя бы на Луну, газовых гигантов Юпитер и Сатурн, составляет 10-20 тысяч рублей. «Телескопы дешевле никакого удовольствия от наблюдения не доставят, потому что картинка в них будет не очень хорошая», - заметил астроном.

«Более-менее приличный новый телескоп, в который можно и посмотреть, и пофотографировать, стоит в районе 150-200 тысяч рублей, - рассказал Владимир Колпаков. - Но всегда есть возможность попробовать купить бывший в употреблении телескоп на специализированных астрономических ресурсах и сэкономить приличное количество денег».

Кроме того, Владимир советует для наблюдений при возможности уезжать от города как минимум на 10-50 км. «Важно не только чистое небо. Еще надо свести к минимуму паразитную засветку, исходящую от города. Если отъехать подальше, то над городом станет хорошо заметен купол света, исходящий от фонарей, рекламных вывесок, автомобилей, который очень сильно мешает астрономическим наблюдениям», - сказал он.

Спиральная галактика Вертушка (Messier 101). Фото Владимира Колпакова

Если нет возможности выехать далеко за город, можно вести астрономические наблюдения на горе Соколихе у памятника Александра Невскому. «Оттуда открывается отличный вид на небо. Чаще всего как раз там мы и собираемся, когда приглашаем всех желающих посмотреть в телескопы», - добавил Владимир.

Фрагмент туманности IC 1848 (Душа) в созвездии Кассиопея. Фото Петра Митрофанова

***

Закончить хотелось бы словами выдающегося космолога и астрофизика Стивена Хокинга: «Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными».

Используйте этот шанс. Звезды ближе, чем кажется.

Михаил Синев

Теги: #образование #космос #астрономия
Источник: Псковская Лента Новостей
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