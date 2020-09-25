Общество

Более 300 псковичей наблюдали в телескопы звезду Альтаир и планету Юпитер

Более 300 псковичей приняли участие в астрономических наблюдениях на горе Соколихе у памятника Александру Невскому под Псковском 25 сентября. Об этом сообщается в группе любителей астрономии в социальной сети «ВКонтакте».

«К сожалению, дымка на небе снова немного испортила наблюдения, но нам удалось посмотреть на Луну, Сатурн, Юпитер и Марс. Под конец вечера немного посмотрели на Альтаир - самую яркую звезду в созвездии Орел», - говорится в сообщении.

Очередные выездные наблюдения проводились с 20.00 до полуночи. «Пока мы стояли с телескопами, больше 300 (по самым скромным подсчетам) человек подошли к нам и попросили посмотреть в телескоп», - рассказали астрономы.

Выезд проводился в рамках научно-просветительского проекта «Небо зовет!», реализуемого центром «Юный техник» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.