Общество

Соляная пещера откроется в Бобровском детском доме-интернате

Подопечные Фонда «Димина Мечта» из Бобровского детского дома-интерната для умственно отсталых детей в Псковской области смогут посещать в своем учреждении соляную пещеру.

Планируется, что начале ноября дети, которым фонд помогает уже не первый год, смогут пройти первые оздоровительные процедуры в новой галокомнате, пишет портал «Открытые НКО».

Директор Бобровского детского дома-интерната Александр Степанов в своем запросе в фонд отметил, что в учреждении проживают 45 детей-инвалидов с тяжелой формой психической и физической отсталости из 24 районов Псковской области.

«У многих детей, помимо ментальных заболеваний, имеются и несколько сопутствующих, подорван иммунитет, а поэтому дети регулярно болеют респираторными заболеваниями, - рассказал Александр Степанов. - Причем оздоровление наших тяжелобольных детей осложняется тем, что они ограничены в возможности перемещаться за пределы дома-интерната».

По его словам, в доме-интернате уделяют большое внимание профилактическим мерам оздоровления организма, чтобы улучшить качество жизни детей с тяжелыми нарушениями развития: стараются укрепить здоровье и общую иммунную защиту, снять у детей психоэмоциональное напряжение. Отмечается, что соляные пещеры являются простым и эффективным средством, способным оказать выраженное муколитическое, противовоспалительное и антибактериальное действие, предотвратить частые ОРВИ и аллергические проявления.

«Мы всегда счастливы, когда при участии партнеров нам удается оказать системную помощь детскому дому и улучшить качество жизни детей, которые имеют тяжелые и множественные нарушения развития, - сказала директор Фонда «Димина Мечта» Елена Володина. - И установка соляной пещеры как раз такой случай, когда мы создаем условия для регулярного укрепления здоровья и иммунитета детей, для которых море с его оздоровительными факторами недоступно».

В этом году благодаря помощи партнеров из компании «Ф.О.Н.», известной как ТМ «Фонбет», фонд «Демина Мечта» смог оплатить этот благотворительный проект.

Фонд благотворительной помощи детям-сиротам и инвалидам «Димина Мечта» с 2006 года помогает детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития, проживающим в сиротских учреждениях и семьях.