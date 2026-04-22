Международный день секретаря отмечают 22 апреля

Международный день секретаря (англ. Secretary's Day) или в более официальном варианте День профессиональных административных работников (англ. Administrative Professionals Day) начали отмечать в США в 1952 году, благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса (англ. Harry F. Klemfuss).

Традиционно этот день проходит в рамках Недели профессиональных административных работников (англ. Administrative Professionals Week), также ставшей в США традиционной, и отмечается ежегодно в среду последней полной недели апреля. А главная цель праздника — поблагодарить всех административных работников за тот позитивный вклад, который они вносят в работу офисов по всему миру, и подчеркнуть роль их профессии для любого сектора современной экономики, пишет calend.ru.

В 1952 году «административная неделя» пришлась на первую неделю июня и называлась Национальной неделей секретарей (англ. National Secretaries Week), а среда на этой неделе была названа Национальным днем секретаря (англ. National Secretaries Day). Спонсором нового профессионального праздника выступила Национальная Ассоциация секретарей (англ. National Secretaries Association) при поддержке некоторых корпораций.

В 1955 году Национальную неделю секретарей переместили на последнюю неделю апреля. В 1981 году название Недели изменили на Неделю профессиональных секретарских работников (англ. Professional Secretaries Week), а в 2000 году — на Неделю профессиональных административных работников.

Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса — это помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты, спич-райтеры, стенографисты, а также специалисты, ведущие делопроизводство, ассистирующие президентам и руководителям фирм и предприятий.

Кстати, по некоторым оценкам, эта профессия входит в пятерку самых востребованных в мире. В настоящее время административные работники — это не только секретари, в чьи обязанности входит только прием телефонных звонков и планирование рабочего графика шефа, это специалисты высокой квалификации и опыта, от которых во многом зависит успех бизнеса.

Интересно, что Неделя профессиональных административных работников (APW) является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Международной ассоциации административных работников (англ. International Association of Administrative Professionals).

В свой же профессиональный праздник все секретари и личные помощники получают от своих руководителей поздравления, памятные подарки и даже премии. К тому же в ряде компаний существует традиция устраивать в честь секретарей банкеты и фуршеты, а боссы стараются как можно меньше нагружать подчиненных в этот день.

Некоторые страны отмечают национальные Дни секретарей: Австралия — в первую пятницу мая; Пакистан — в третью среду апреля; Зимбабве — в первую среду сентября. В России День секретаря отмечается в третью пятницу сентября.