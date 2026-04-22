Названия мессенджера «Макс» и Мах равнозначны - пресс-служба приложения

Названия онлайн-платформы «Макс» и Мах равнозначны, они будут использоваться как в официальных коммуникациях, так и в брендинге, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Макса».

«Наименования Мах и "Макс" равнозначны. В официальных коммуникациях и в брендинге используются оба варианта», - говорится в комментарии пресс-службы.

Отмечается, что международное название необходимо, так как мессенджер развивается также на зарубежных рынках.

Ранее онлайн-платформа Мах сменила название на «Макс» в RuStore, Google Play и на официальном сайте. Однако, в App Store название осталось прежним - на английском языке, пишет РИА Новости.

На начало апреля в Max зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.