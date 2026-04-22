 
Общество

Названия мессенджера «Макс» и Мах равнозначны - пресс-служба приложения

0

Названия онлайн-платформы «Макс» и Мах равнозначны, они будут использоваться как в официальных коммуникациях, так и в брендинге, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Макса».

«Наименования Мах и "Макс" равнозначны. В официальных коммуникациях и в брендинге используются оба варианта», - говорится в комментарии пресс-службы.

Отмечается, что международное название необходимо, так как мессенджер развивается также на зарубежных рынках.

Ранее онлайн-платформа Мах сменила название на «Макс» в RuStore, Google Play и на официальном сайте. Однако, в App Store название осталось прежним - на английском языке, пишет РИА Новости.

На начало апреля в Max зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026