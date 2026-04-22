О жизни детей в оккупированном Пскове узнали ученики школы №12

Акция «Свет надежды» прошла в Псковском музее-заповеднике. Событие приурочено к Дню памяти жертв геноцида советского народа и собрало учеников 7 класса средней общеобразовательной школы №12, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
Специалист методического отдела музея Жанна Аракчеева провела для школьников экскурсию-эмпатию «1000 дней без детства», в ходе которой рассказала об основных вехах Великой Отечественной войны, особенностях повседневной жизни детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде.