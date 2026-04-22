Я покинула чат…

В последние недели я стала замечать, как много во мне тревоги из-за того, что привычный мир переписки дал трещину. Мессенджеры, которые были моими союзниками, вдруг перестали работать как часы. Сообщение уходит и висит с одной серой галочкой. Интернет дает сбой, блокировки, ограничения. Я жду ответа час, два, полдня - и внутри закипает раздражение, смешанное с беспомощностью.

И тут я задала себе вопрос, который раньше в голову не приходил: а почему я вообще жду ответа в чате, если можно просто позвонить?

Хотите честно?

Я боюсь помешать. Вот звоню я подруге, а она укладывает ребенка. Или едет за рулем. Или просто устала и смотрит в потолок, набираясь сил. И тут я - со своим звонком, как с требованием: «Срочно брось всё и говори со мной!» Мне от этой мысли становится неловко заранее, еще до того, как я нажала кнопку вызова. Я пишу сообщение - и как будто оставляю ей право ответить, когда будет удобно. В этом есть забота, но есть и что-то еще.

Я боюсь не услышать ответ. Гудки. Длинные, тягучие гудки. Или еще хуже - механический голос: «Абонент временно недоступен». В этот момент я чувствую себя маленькой девочкой, которая стоит под дверью и зовет, а ей не открывают. Даже если умом я понимаю, что человек просто занят, внутри все равно что-то сжимается. Сообщение такого эффекта не дает. Я его отправила - и забыла. Вернее, сделала вид, что забыла, а сама жду, когда появятся две заветные галочки.

Мне проще показать, чем сказать. Иногда мне нужно поделиться чем-то теплым, но слов не хватает. Я присылаю смешное видео с котиком - и это мой способ сказать: «Я о тебе думаю, улыбнись». Я отправляю фотографию заката - и это значит: «Смотри, как красиво, жаль, что ты не рядом». В живом разговоре мне пришлось бы облекать эти чувства в слова, а это страшновато. Вдруг скажу не то, не так, слишком пафосно или, наоборот, сухо? Картинка безопаснее. Картинку нельзя неправильно понять. Или можно, но это уже не моя ответственность.

Я не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто я ругаю переписку. Нет. Я очень люблю «теплые» чаты. Там есть вещи, которые не заменят никакие звонки. Вот, например, у меня есть чат с подругой, с которой мы дружим двадцать лет. Если я открою его и пролистаю наверх, я увижу, как мы праздновали дни рождения. Как мы выбирали ей платье. Как она поддерживала меня, когда мне было плохо - не звонком, а просто одним сообщением посреди ночи: «Держись!» И я перечитываю это иногда, как старый фотоальбом. Чат хранит историю нашей дружбы, и это бесценно.

Еще в чате я могу быть одновременно с несколькими людьми. Пока варится кофе, я успеваю ответить маме, скинуть смешную картинку коллеге и договориться о встрече с подругой. Это удобно. Это мой ритм. В этом нет ничего плохого, если честно.

Я придумала простой тест.

Может, и вам будет интересно его пройти. Просто честно спросите себя:

1. Когда в последний раз я слышала голос близкого человека в трубке, а не в аудиосообщении?

2. Что я чувствую, когда вижу входящий звонок от друга: тепло или напряжение?

3. Есть ли человек, с которым я общаюсь ТОЛЬКО в чате, хотя могла бы и позвонить? Почему я этого не делаю?

У меня ответы получились не очень удобными. Оказалось, что я многих люблю, но почти никому не звоню. Не потому, что не хочу слышать. А потому, что отвыкла.

Знаете, что я поняла в итоге? Дело не в том, чтобы заставить себя звонить всем подряд или чувствовать вину за каждое сообщение. Дело в том, чтобы не терять выбор. Пусть чаты останутся нашим уютным пространством, где можно подумать, прежде чем ответить, и где хранятся наши общие воспоминания. Но пусть где-то рядом, на соседней полочке, лежит и возможность просто набрать номер. Услышать неловкое «алло», смех, паузу, дыхание. Услышать живого человека, а не только его лайкнуть его аватарку.

Я сейчас пробую потихоньку возвращать это в свою жизнь. Не всегда получается. Иногда я все равно пишу, хотя могла бы позвонить. Но я хотя бы начала замечать за собой эту привычку. А замечать - это уже полдела. Главное ведь не форма. Главное - чтобы ниточка между нами не истончалась. В чате, по телефону, за чашкой чая - неважно. Лишь бы она была. Теплая, живая, настоящая.

Наталья Старосельская

Фото: ИИ