Глава СК России поручил проверить книги автора «Вредных советов» Остера

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера, автора «Вредных советов», сообщает пресс-служба ведомства.

21 апреля в СК прошло заседание по вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

Участники мероприятия обсудили широкий круг вопросов, связанных с профилактикой подростковой преступности, а также выработкой мер, направленных на повышение безопасности детей, в том числе в цифровой среде. Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, «сомнительные с педагогической точки зрения установки».

В связи с этим председатель Следственного комитета поручил провести проверку книг указанного автора.

Кроме того, прозвучало предложение привлекать участников специальной военной операции к обучению и воспитанию детей, в связи с чем необходимо предусмотреть для ветеранов квоты при прохождении профессиональной педагогической переподготовки.