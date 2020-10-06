Общество

Токсикологический анализ крови великолукским школьникам сделают в Пскове

Анализ крови на наличие токсических веществ учащимся средней школы №7 в Великих Луках сделают в бюро судебно-медицинской экспертизы в Пскове. Об этом сообщила журналистам главный врач Великолукской детской городской больницы Татьяна Менькова.

Линейка в школе №7 в Великих Луках 5 октября

Главврач рассказала, что уровень сахара у госпитализированных детей был в пределах нормы, химический и биохимический анализы крови патологий не выявили. Также детям сделали ЭКГ, анализ мочи. Анализ на наркотики, добавила Татьяна Менькова, отрицательный.

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Сегодня школьникам сделали УЗИ органов брюшной полости с акцентом на полость почек, сделают УЗИ сердца. Кроме того, им сделали рентгенографию грудной клетки, выборочно провели рентгенографию шеи и черепа. Завтра детей осмотрит врач окулист.

Всего в больницу госпитализировали 14 детей в возрасте от 11 до 17 лет, диапазон - с 6 по 11 класс. «Ребята чувствуют себя достаточно неплохо, их состояние удовлетворительное. Больше поступающих детей не было», - сказала Татьяна Менькова.

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«Госпитализированные в реанимационное отделение девочки имели более выраженную симптоматику», - заметила главврач. Их уже перевели из реанимационного отделения.

Школьники проведут в больнице три дня, чтобы обследование носило комплексный характер, добавила Татьяна Менькова.