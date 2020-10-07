Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции о развитии ключевых объектов Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной крупным инфраструктурным объектам Пскова. Пресс-конференция проходит в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Речь пойдет о планах по развитию самых заметных и обсуждаемых инфраструктурных объектов города – экс-кинотеатра «Октябрь», стадионов «Электрон», «Машиностроитель» и «Локомотив», рынка на Четырех углах и «Таблетки».

Что уже удалось сделать на каждом из объектов? Что сделать еще только предстоит? Принято ли окончательное решение по зданию бывшего кинотеатра «Октябрь»? Какие проекты рассматриваются для реализации на территории рынка на Четырех углах? Будет ли город участвовать в дальнейшей судьбе танцплощадки в Летнем саду, переданной в областную госсобственность? Когда завершится реконструкция «Машиностроителя» и «Локомотива», и появилась ли определенность по «Электрону»?

На эти и другие вопросы ответит глава администрации города Пскова Александр Братчиков.