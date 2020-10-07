Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Чистая вода - помощь иммунитету
Шпаргалка для дам: все о раке груди
стабильный источник дохода
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Как выбрать домашнего питомца
Корытовский парк письмо губернатору
Телефон прямого эфира 56-73-72
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Господдержка в Псковской области
Профессия мечты в Пскове
От ручного управления к системе
Бизнес-ланч по-псковски лучшие рестораны, бары и кафе
Гонки по вертикали
Педагог об опыте работы и поддержке учителей
Груда железа, отработавшая свой ресурс
 
 
 
ещё Общество 07.10.2020 09:370 Стресс и усталость: как проблемы со «щитовидкой» могут помешать псковичам 07.10.2020 14:590 Кабмин одобрил увеличение в 10 раз штрафов за нарушение пожарной безопасности 07.10.2020 14:580 Реконструкцию бывшего кинотеатра «Октябрь» планируется провести до середины 2022 года 07.10.2020 14:250 От сумы и тюрьмы у нас в стране никто не зарекается - глава Порховского района 07.10.2020 14:220 Началась видеотрансляция пресс-конференции о развитии ключевых объектов Пскова 07.10.2020 14:041 Псковский губернатор объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова
 
 
 
Самое популярное 05.10.2020 14:2412 Названа предварительная причина потери сознания учениками в Великих Луках 05.10.2020 14:290 Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с потерявшими сознание школьниками 05.10.2020 13:5514 13 школьников потеряли сознание во время линейки в Великих Луках 03.10.2020 01:5221 Заместители губернатора Псковской области заразились коронавирусом 05.10.2020 16:093 Наталия Соколова: Великолукские школьники испытывали головокружение, слабость и тошноту
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции о развитии ключевых объектов Пскова

07.10.2020 14:22|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной крупным инфраструктурным объектам Пскова. Пресс-конференция проходит в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Речь пойдет о планах по развитию самых заметных и обсуждаемых инфраструктурных объектов города – экс-кинотеатра «Октябрь», стадионов «Электрон», «Машиностроитель» и «Локомотив», рынка на Четырех углах и «Таблетки».

Что уже удалось сделать на каждом из объектов? Что сделать еще только предстоит? Принято ли окончательное решение по зданию бывшего кинотеатра «Октябрь»? Какие проекты рассматриваются для реализации на территории рынка на Четырех углах? Будет ли город участвовать в дальнейшей судьбе танцплощадки в Летнем саду, переданной в областную госсобственность? Когда завершится реконструкция «Машиностроителя» и «Локомотива», и появилась ли определенность по «Электрону»?

На эти и другие вопросы ответит глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Теги: #администрация Пскова #общественный пресс-центр ПЛН #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли возвращать в Псковской области ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом?
В опросе приняло участие 676 человек
07.10.2020, 15:060 Виктор Степанов рассказал, за что «прилетает» главам районов от губернатора 07.10.2020, 15:050 В районе кругового движения на Поземского в Пскове нанесена временная разметка 07.10.2020, 14:590 Кабмин одобрил увеличение в 10 раз штрафов за нарушение пожарной безопасности 07.10.2020, 14:580 Реконструкцию бывшего кинотеатра «Октябрь» планируется провести до середины 2022 года
07.10.2020, 14:430 Туроператоры помогут туристам сдать тесты на коронавирус 07.10.2020, 14:350 Тремя стадионами в Пскове будет управлять одно юрлицо 07.10.2020, 14:330 В Пскове автобус №8 будет курсировать по обновленному расписанию 07.10.2020, 14:250 От сумы и тюрьмы у нас в стране никто не зарекается - глава Порховского района
07.10.2020, 14:220 Началась видеотрансляция пресс-конференции о развитии ключевых объектов Пскова 07.10.2020, 14:041 Псковский губернатор объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова 07.10.2020, 13:590 Движение затруднено на Октябрьской площади в Пскове из-за ДТП 07.10.2020, 13:540 Виктор Степанов: Вандализм в Порховском районе - результат опасной тенденции в воспитании
07.10.2020, 13:470 Бизнес-ланч по-псковски: адреса лучших ресторанов, баров и кафе 07.10.2020, 13:351 Если внесли поправки в Конституцию, тогда и 44-ФЗ пора поменять - Виктор Степанов 07.10.2020, 13:340 Молодой мужчина пропал в Пскове 07.10.2020, 13:290 Поток желающих посетить псковские санатории за время пандемии не снизился - Игорь Иванов
07.10.2020, 13:240 Скончалась основательница магазина «Планета детства» Ирина Лебедева 07.10.2020, 13:200 Почтовое отделение облагородило клумбу после замечания главы Пскова 07.10.2020, 13:120 Нового подрядчика для ремонта автодороги Череха - «Весна-80» определят 15 октября 07.10.2020, 13:080 Приставы заставили великолучанина оплатить около 2 млн рублей задолженности
07.10.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Виктором Степановым 07.10.2020, 12:583 Почти 50 школьников заразились коронавирусом в Псковской области 07.10.2020, 12:511 У «Почты России» появился голосовой помощник 07.10.2020, 12:440 Береговые линии пожарных водоемов расчистят в деревнях Новосокольнического района
07.10.2020, 12:350 Гдовичка более 10 раз стала фигурантом уголовного дела из-за неуплаты алиментов 07.10.2020, 12:280 В Пскове пройдут заседания областной и городской трехсторонних комиссий 07.10.2020, 12:230 Полтонны яблок и картофеля не прошли контроль на границе в Псковской области 07.10.2020, 12:170 Псковичи смогут выбрать народного участкового
07.10.2020, 12:130 Великолукских школьников не выпускают из больницы 07.10.2020, 12:082 В Пскове жилой дом «тонет в нечистотах» 07.10.2020, 12:011 В России реализовали первый кейс по спасению потерявшегося человека с помощью решения «Beeline AI-Поиск людей» 07.10.2020, 11:530 Псковичей приглашают в трек-поход по Изборско-Мальской долине
07.10.2020, 11:450 Порховская крепость закрыта для посетителей до ноября 07.10.2020, 11:371 Новая разметка на улице Рокоссовского в Пскове опять запретила повороты налево 07.10.2020, 11:300 Опоры будущего моста через реку Ашевка возводят в Бежаницком районе 07.10.2020, 11:230 Назначены публичные слушания по проекту Стратегии развития Пскова до 2030 года
07.10.2020, 11:130 Названа стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса 07.10.2020, 11:120 Соревнования вместо митинга провел в Пскове облсовпроф 07.10.2020, 11:080 Скидки на молоко, кефир и сметану «Прасковьи Молочковой» действуют в «Магнитах» 07.10.2020, 11:050 Жительница Себежа фиктивно зарегистрировала иностранца в своем доме
07.10.2020, 11:030 Опыт сохранения псковских памятников ЮНЕСКО будет рассмотрен на научной конференции 07.10.2020, 11:012 Путин рассказал о самой большой личной потере за 20 лет 07.10.2020, 10:530 Александр Козловский об информационной бомбе, федеральном бюджете и импортозамещении 07.10.2020, 10:510 Автобусный маршрут «Усвяты - Сиверст - Великие Луки» временно отменен
07.10.2020, 10:460 В России подорожали сахар и помидоры 07.10.2020, 10:391 Сигареты на 6500 рублей похитила псковичка из магазина на Коммунальной 07.10.2020, 10:330 «Чери» опрокинулся под Дедовичами, два человека вылетели из машины 07.10.2020, 10:310 Маршрут «Дорогою бобра» войдет в пакет предложений псковских турфирм
07.10.2020, 10:282 Глава Порховского района Виктор Степанов станет гостем программы «Собственной персоной» 07.10.2020, 10:262 «Гайд-парк»: Лидер псковских профсоюзов Игорь Иванов о Всемирном дне действий за достойный труд 07.10.2020, 10:243 Новый газон на перекрестке Инженерной и Индустриальной в Пскове оборудован бордюром 07.10.2020, 10:210 Пьяного водителя-рецидивиста поймали дорожные полицейские в Псковском районе
07.10.2020, 10:110 Тямшанская птицефабрика приглашает псковичей на работу 07.10.2020, 10:080 Субботник на погосте Выбуты пройдет 10 октября 07.10.2020, 10:001 В США умер рок-гитарист Эдди Ван Хален 07.10.2020, 09:580 Поджог устроил неизвестный в Опочецком районе
07.10.2020, 09:540 Госпитализированным школьникам не делали прививки накануне линейки в Великих Луках 07.10.2020, 09:370 Стресс и усталость: как проблемы со «щитовидкой» могут помешать псковичам 07.10.2020, 09:330 Заблудившийся 82-летний пенсионер сам вышел из леса в Плюсском районе 07.10.2020, 09:301 Экс-директор Торошинского психинтерната осужден за кражу денег у пациента
07.10.2020, 09:230 Депутат Госдумы от ЛДПР Морозов сделал заявление по выборам главы Себежского района 07.10.2020, 09:220 В Пскове очищают от листвы территории возле канализационных люков. ФОТО 07.10.2020, 09:090 Пропавшего год назад мужчину ищут в Псковской области 07.10.2020, 08:590 Инфекционисты в России оценили необходимость повторного закрытия границ
07.10.2020, 08:550 Выбираем зимние шины. Где купить в Пскове 07.10.2020, 08:3713 Владимир Путин отмечает 68-летие 07.10.2020, 08:143 49 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области 07.10.2020, 08:100 Законопроект о коллекторах могут внести в Госдуму в октябре
07.10.2020, 07:510 Праздник Мирожской иконы Божьей матери отмечается 7 октября 07.10.2020, 07:363 Врач рассказала, как не пропустить признаки тяжелого развития коронавируса 07.10.2020, 07:162 До 2 лет лишения свободы грозит псковичу за кражу кассет для бритья 07.10.2020, 07:070 В Госдуме предлагают уравнять в правах отцов и матерей
06.10.2020, 23:531 На авиарейсы между Псковом и Минводами раскуплено 40% билетов 06.10.2020, 23:340 До конца года работники региона должны определиться со способом ведения трудовой книжки 06.10.2020, 23:180 Общественники контролируют качество ремонтных работ в великолукских дворах 06.10.2020, 22:590 На 7 суток арестован житель Новосокольников за уклонение от обязательных работ
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.