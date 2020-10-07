Общество

Благодарственными письмами наградили в Пскове участников выборного процесса

В среду, 7 октября, в Городском культурном центре состоялась торжественная церемония награждения членов избирательной комиссии Псковской области. Мероприятие было посвящено оценке успешной работы по организации и проведению Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституции РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, с приветственным словом обратился глава администрации города Пскова Александр Братчиков: «Организация общероссийского голосования этого года будет примером на будущие времена, позволяющим более правильно и объективно подходить к процессу голосования. Это позволит предоставить возможность всем желающим правильно проголосовать». Также сити- менеджер поблагодарил всех, кто принял максимальное участие в организации голосования: директоров школ, сотрудников органов власти, УВД и МЧС.

Церемонию награждения провел председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он поблагодарил собравшихся за ответственное отношение к работе и за осознание государственной важности мероприятия по проведению Общероссийского голосования.

Церемония сопровождалась концертной программой с участием творческих коллективов города.