Общество

Вместо городского управления образования в Псковском техническом лицее оборудуют спортзал

Управление образование администрации города Пскова с 15 октября будет располагаться по новому адресу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила начальник управления Анна Кузыченко сегодня, 8 октября, на пресс-конференции.

Напомним, раннее ведомство располагалось на первом этаже Псковского технического лицея, на Некрасова, 9.

В связи со скорым ремонтом в лицее городское управление образования переезжает в здание на Комиссаровский проспект, 7а, а освободившиеся площади лицея переоборудуют под спортивный зал.