Детский фонд приглашает псковичей присоединиться к сбору детской литературы

Псковское областное отделение Российского детского фонда до 10 марта продолжает сбор детской и подростковой литературы в рамках благотворительной акции «Подари ребёнку книгу». Собранные книги будут переданы ребятам из интернатных учреждений и малообеспеченных семей Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском фонде.

Фото: Детский фонд, Псков

«Объявлен сбор сказок, рассказов, детских детективных историй, познавательной литературы. Книжки необязательно должны быть новыми. Важно, чтобы они были целыми, с полным комплектом страниц и без пометок. Ведь каждая книга – это настоящий подарок для ребёнка», - отметили в Детском фонде.

К благотворительной акции присоединяются жители города, коллективы общеобразовательных учреждений. К акции уже присоединился коллектив Детского сада №54 «Колобок». В преддверии Дня книгодарения ребята и их родители приносили в садик книги: кто‑то поделился любимой сказкой из домашней библиотеки, кто‑то выбрал новое красочное издание. Также к акции присоединился Псковский политехнический колледж: на протяжении недели студенты собирали книги у себя в учреждении, а затем передали в офис Детского фонда.

Детский фонд благодарит всех, кто уже поддержал благотворительную акцию «Подари ребёнку книгу» и передал литературу для детей.

«Спасибо за отзывчивость и неравнодушие! Вы подарили детям возможность погрузиться в приключения, научиться мечтать и найти друзей на страницах книг» – делится координатор программ Фонда Кристина Елецкая.

Книги для подопечных Детского фонда можно приносить по будням с 09:00 до 18:00 без обеда по двум адресам: Псков, улица Инженерная, 68 (одноэтажная пристройка к многоэтажке) и Псков, переулок Конный, 7А.

После подведения итогов акции часть книг будет передана в библиотеки при школах-интернатах и центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, другая часть – оставлена в Пункте приёма и оказания благотворительной помощи Детского фонда, куда ежедневно за поддержкой обращаются семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Более подробную информацию про благотворительную акцию можно получить по номеру телефона: 8-911-697-68-45 – Кристина Елецкая, координатор программ или в социальной сети «Вконтакте».