Общество

Зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области стала Елена Киселык

С 1 октября заместителем председателя комитета по здравоохранению Псковской области назначена Елена Киселык. Об этом пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Она работает в комитете с 2019 года (до этого 11 лет проработала в Псковской городской поликлинике на различных должностях, от участкового врача-терапевта до заместителя главврача). «В комитете она прошла все ступени от главного специалиста до заместителя председателя комитета», - отметили авторы канала.

Елена Киселык будет курировать вопросы развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе в рамках национального проекта и модернизации первичного звена. Также в ее ведении будет направление скорой медицинской помощи и санавиации, стоматологии и вопросы, связанные с цифровым развитием здравоохранения.