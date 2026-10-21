«Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области»: День памяти жителей сожженных деревень

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области».

Проект, в котором мы рассказываем вам о днях календаря с особым смыслом для жителей Псковщины, реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.

Новый выпуск будет посвящен Дню памяти жителей сожженных деревень, который отмечается в Псковской области ежегодно 22 октября. Слушайте его завтра в 8.20. Повтор в 18.18.