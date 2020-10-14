Общество

Игорь Сопов призвал только в шутку использовать тезис «важно не как голосуют, а как считают»

Тезис «не важно, как голосуют, важно, как считают» не применим по отношению к российской избирательной системе, подчеркнул председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Кому только ни приписывают это расхожее выражение, но она в настоящее время не работает, потому что посчитать «так, как надо», невозможно. Этого нам не дает сделать ни законодательство, ни новые технические меры, которые внедряются в избирательную систему. Этот вопрос на данном этапе, я считаю, искоренен», - отметил председатель облизбиркома. При этом Игорь Сопов попросил «не путать работу избирательной системы с незаконными действиями каких-либо кандидатов или партий, которые нацелены на достижение иного результата». «И если они идут на всевозможные ухищрения, включая подкуп, то избирательная система работает четко в рамках правового поля. Посчитать "правильно" - это уже не административная, а уголовная ответственность. И много ли в избирательной системе найдется людей, которые за какого-то кандидата готовы отсидеть срок? Сильно в этом сомневаюсь», - заметил председатель облизбиркома.

А с учетом предстоящего перехода на дистанционное голосование эти вопросы, по его убеждению, будут полностью искоренены. «Сейчас мы столкнулись с тем, что избиратели наоборот пытаются проверить избирательное право на прочность, пытаясь, например, проголосовать по несколько раз», - пояснил он, добавив, что такие попытки наблюдались и на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, и на сентябрьских выборах. Тем не менее, ни одного факта двойного голосования в псковском регионе допущено не было.

«За период голосования по поправкам в Конституцию Избирательная комиссия Псковской области не получила ни одной жалобы, а по итогам сентябрьских выборов поступило 9 жалоб, но они не носят критический характер и не повлияли на итоги кампании. Зато мы получили 50 благодарностей. В данном случае предлагаю тезис «не важно, как голосуют, важно как считают» применять в дружеском разговоре только как шутку, но по отношении к избирательной системе данный тезис вообще не применим», - заключил Игорь Сопов.