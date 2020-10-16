Общество

Посвященная торговым связям Пскова и Выборга выставка открылась во Дворе Постникова

Выставка «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России» открылась в Пскове 16 октября. Площадкой для размещения экспозиции стал Двор Постникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Это совместный проект Государственного архива Псковской области и Ленинградского областного государственного архива в городе Выборге.

Директор псковского архива Валерий Кузьмин подчеркнул, что была проделана кропотливая работа по подготовке к выставке, и рассказал, что в экспозиции представлены копии архивных документов по истории торговых отношений на Cеверо-Западе России в ХVIII - начале ХХ веков на примере Пскова и Выборга. Посетители могут узнать, чем торговали псковские купцы, откуда привозили товар, а также с какими иноземцами вели деловую переписку.

От имени главы города Пскова Елены Полонской и депутатов Псковской городской Думы к организаторам выставки и ее первым гостям обратилась депутат гордумы Галина Неваленная. Она напомнила, что в прежние времена приграничный Псков был одним из крупнейших торговых центров Русского государства, и что через него велась активная торговля России с Западной Европой, поэтому сюда во множестве съезжались иноземные, в том числе и ганзейские купцы.

«Думаю, что после знакомства с представленными здесь экспонатами многие псковичи не только узнают для себя много нового об истории своего города, но станут еще больше гордиться ею. Не сомневаюсь, что эта выставка станет ярким культурным событием в жизни нашего города», - отметила она.