Общество

Молодежь Пскова обсудит вопросы евразийской интеграции с политологами и историками

Во вторник, 27 октября, стартовал онлайн-марафон Международного форума «Точки роста: историческая политика, ценностные и мировоззренческие основания Евразийской интеграции». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В форуме принимают участие молодежь из государств - участников Евразийского экономического союз (ЕАЭС). Псковский регион представляют студенты исторического факультета, направления «Зарубежное регионоведение» Псковского государственного университета. В качестве модераторов выступят известные российские и зарубежные историки, политологи, общественные деятели, преподаватели ведущих российских вузов.



Каждый день работы онлайн-марафона будет посвящен отдельному государству-участнику ЕАЭС. Программа форума включает лекции и семинары, четыре онлайн-сессии в форматах «экспертной дискуссии» и «вопрос-ответ», а также общее пленарное заседание, которое состоится 3 ноября и будет посвящено Дню народного единства.



Проект направлен на лидеров молодежных организаций, молодых представителей политических партий, экспертов в области международных отношений, предпринимателей и студентов, интересующихся международной проблематикой.



Участники форума обсудят исторические аспекты развития и современные политические процессы таких стран, как Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия. Также они проверят и расширят свои знания, приняв участие в образовательной программе форума и выполнив «домашние задания экспертов». В завершении обучения участники получат сертификат слушателя онлайн-программы международного проекта в сфере публичной дипломатии «Точки Роста».

Координатором проекта в Пскове является Псковская городская Дума. «Псковская земля является приграничным регионом и имеет опыт приграничного сотрудничества с одной из стран Евразийского экономического союза - Белоруссией. Город и регион заинтересован в подготовке молодых экспертов в области международных отношений и, особенно, в области евразийских интеграционных процессов. Как раз на это и нацелен этот проект, он актуален, содержательно насыщен и, надеемся, будет иметь свое продолжение», - подчеркнула начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина.

Добавим, мероприятие организовано АНО «Институт Русского зарубежья» совместно с партнерскими организациями в рамках международного проекта в сфере публичной дипломатии «Точки Роста» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Партнерами проекта выступают: Псковская Городская Дума, Ассоциация «Содействие развитию интеграции, международному социально-культурному и деловому сотрудничеству», Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, АНО «Институт социально-креативного развития актива», Российский университет дружбы народов, Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, Государственное научное учреждение «Институт философии Национальной академии наук Беларуси», Рязанское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Всеросийский межнациональный союз молодежи», Информационно-аналитический портал «Россия и соотечественники».