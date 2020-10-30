Туман ожидается в Псковской области в ночь на 2 ноября

Туман ожидается в Псковской области 2 ноября с 2.00-5.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального гидрометцентра.
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Видимость при тумане составит 500 метров и менее.
Рекомендации для населения при тумане:
- при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством;
- важно учитывать, что туман скрадывает расстояние - целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости;
- следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.