Общество

Военная прокуратура разъясняет права военнослужащих на обучение

Военная прокуратура Псковского гарнизона разъясняет порядок реализации права на обучение военнослужащих. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 федерального закона от 28 мая 1998 года №76 «О статусе военнослужащих» право на обучение в гражданских профессиональных и высших образовательных организациях в очно-заочной или заочной форме имеют:

офицеры, проходящие военную службу по контракту;

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет.

Контрактники, непрерывная продолжительность военной службы которых составляет менее трех лет, права на обучение в гражданских образовательных организации не имеют.

Очного обучения офицеров и военнослужащих по контракту в гражданских образовательных организациях федеральным законом не предусмотрено, добавили в ведомстве.

Военнослужащие по контракту могут обучаться на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета с освоением образовательных программ по очно-заочной или заочной форме обучения. Перечень указанных организаций утверждается соответствующим приказом Минобрнауки России, а порядок обучения - правительством РФ.

В соответствии с постановлениями правительства учебные отпуска и другие социальные гарантии в связи с обучением в гражданских образовательных организациях предоставляются офицерам и военнослужащим по контракту при условии получения ими образования соответствующего уровня впервые, а также при обучении по направлению Минобороны России.

При определении уровня образования, имеющегося у военнослужащего, следует учитывать, что в соответствии с частью 8 статьи 69 федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» обучение по следующим образовательным программам высшего образования является получением второго или последующего высшего образования:

по программам бакалавриата или программам специалитета – лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра; по программам магистратуры – лицами, имеющими диплом специалиста или диплом магистра; по программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки – лицами, имеющими диплом об окончании ординатуры или диплом об окончании ассистентуры-стажировки; по программам подготовки научно-педагогических кадров – лицами, имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата наук.

Учитывая, что частью 5 статьи 10 федерального закона об образовании уровни образования «специалитет» и «магистратура» отнесены к одному уровню высшего профессионального образования, лица, имеющие диплом специалиста и обучающиеся по программам магистратуры, считаются получающими образование соответствующего уровня повторно.

Согласно части 15 статьи 108 федерального закона об образовании, обучение военнослужащих, имеющих высшее профессиональное образование с присвоением квалификации «дипломированный специалист», по программам магистратуры не является получением второго высшего образования.

Офицерам, окончившим военные образовательные организации высшего образования с полной военно-специальной подготовкой в период до 2015 года, присваивалась квалификация «дипломированный специалист». С 2016 года им присваивается квалификация «специалист».

Так, у военнослужащих, являющихся дипломированными специалистами, в дипломе в графе «квалификация (степень)» будет содержаться запись, например: «инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений», «инженер по эксплуатации колесных и гусеничных машин», «учитель истории и обществоведения» и т. д.

У военнослужащих, имеющих квалификацию «специалист», в дипломе об образовании будет содержаться запись «специалист».

Постановлениями установлены следующие социальные гарантии для военнослужащих:

1. Учебные отпуска для прохождения:

вступительных испытаний при поступлении в гражданские профессиональные образовательные организации – 10 календарных дней; вступительных испытаний при поступлении в гражданские образовательные организации высшего образования – 15 календарных дней;

итоговой аттестации на подготовительных отделениях гражданских образовательных организаций высшего образования – 15 календарных дней.

2. Учебные отпуска успешно осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования для прохождения:

промежуточной аттестации на первом и втором курсах – по 30 календарных дней, на каждом последующем курсе – по 40 календарных дней;

государственной итоговой аттестации – до 2 месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования.

3. Учебные отпуска успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию программы бакалавриата, программы магистратуры или программы специалитета в гражданских образовательных организациях высшего образования для прохождения:

промежуточной аттестации на первом и втором курсах – по 40 календарных дней, на каждом последующем курсе – по 50 календарных дней (при освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе – 50 календарных дней);

государственной итоговой аттестации – до 4 месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой образовательной программы высшего образования.

4. Аттестация в другое время при невозможности своевременного прибытия военнослужащего для прохождения промежуточной или итоговой аттестации в связи с его участием в учениях, походах кораблей и других мероприятиях, перечень которых определяется министром обороны РФ.

Документом, подтверждающим участие военнослужащего в мероприятиях, является справка, выдаваемая командиром воинской части (руководителем организации), в которой военнослужащий проходит военную службу, продолжили в прокуратуре.

Военнослужащим, имеющим право на предоставление соцгарантий, социальные гарантии предоставляются вне зависимости от того, за счет каких средств они обучаются (собственных или на бюджетных местах).

Военнослужащим, одновременно обучающимся в двух и более гражданских образовательных организациях, социальные гарантии предоставляются только в связи с обучением в одной из них (по выбору военнослужащего).

Порядок предоставления социальных гарантий, установленный постановлениями, применяется независимо от даты поступления военнослужащего на обучение.