Военная прокуратура разъясняет права военнослужащих на обучение

Военная прокуратура Псковского гарнизона разъясняет порядок реализации права на обучение военнослужащих. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 федерального закона от 28 мая 1998 года №76 «О статусе военнослужащих» право на обучение в гражданских профессиональных и высших образовательных организациях в очно-заочной или заочной форме имеют:
Контрактники, непрерывная продолжительность военной службы которых составляет менее трех лет, права на обучение в гражданских образовательных организации не имеют.
Очного обучения офицеров и военнослужащих по контракту в гражданских образовательных организациях федеральным законом не предусмотрено, добавили в ведомстве.
Военнослужащие по контракту могут обучаться на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета с освоением образовательных программ по очно-заочной или заочной форме обучения. Перечень указанных организаций утверждается соответствующим приказом Минобрнауки России, а порядок обучения - правительством РФ.
В соответствии с постановлениями правительства учебные отпуска и другие социальные гарантии в связи с обучением в гражданских образовательных организациях предоставляются офицерам и военнослужащим по контракту при условии получения ими образования соответствующего уровня впервые, а также при обучении по направлению Минобороны России.
При определении уровня образования, имеющегося у военнослужащего, следует учитывать, что в соответствии с частью 8 статьи 69 федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» обучение по следующим образовательным программам высшего образования является получением второго или последующего высшего образования:
по программам бакалавриата или программам специалитета – лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра;
по программам магистратуры – лицами, имеющими диплом специалиста или диплом магистра;
по программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки – лицами, имеющими диплом об окончании ординатуры или диплом об окончании ассистентуры-стажировки;
по программам подготовки научно-педагогических кадров – лицами, имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата наук.
Учитывая, что частью 5 статьи 10 федерального закона об образовании уровни образования «специалитет» и «магистратура» отнесены к одному уровню высшего профессионального образования, лица, имеющие диплом специалиста и обучающиеся по программам магистратуры, считаются получающими образование соответствующего уровня повторно.
Согласно части 15 статьи 108 федерального закона об образовании, обучение военнослужащих, имеющих высшее профессиональное образование с присвоением квалификации «дипломированный специалист», по программам магистратуры не является получением второго высшего образования.
Офицерам, окончившим военные образовательные организации высшего образования с полной военно-специальной подготовкой в период до 2015 года, присваивалась квалификация «дипломированный специалист». С 2016 года им присваивается квалификация «специалист».
Так, у военнослужащих, являющихся дипломированными специалистами, в дипломе в графе «квалификация (степень)» будет содержаться запись, например: «инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений», «инженер по эксплуатации колесных и гусеничных машин», «учитель истории и обществоведения» и т. д.
У военнослужащих, имеющих квалификацию «специалист», в дипломе об образовании будет содержаться запись «специалист».
Постановлениями установлены следующие социальные гарантии для военнослужащих:
1. Учебные отпуска для прохождения:
вступительных испытаний при поступлении в гражданские профессиональные образовательные организации – 10 календарных дней; вступительных испытаний при поступлении в гражданские образовательные организации высшего образования – 15 календарных дней;
итоговой аттестации на подготовительных отделениях гражданских образовательных организаций высшего образования – 15 календарных дней.
2. Учебные отпуска успешно осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования для прохождения:
промежуточной аттестации на первом и втором курсах – по 30 календарных дней, на каждом последующем курсе – по 40 календарных дней;
государственной итоговой аттестации – до 2 месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования.
3. Учебные отпуска успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию программы бакалавриата, программы магистратуры или программы специалитета в гражданских образовательных организациях высшего образования для прохождения:
4. Аттестация в другое время при невозможности своевременного прибытия военнослужащего для прохождения промежуточной или итоговой аттестации в связи с его участием в учениях, походах кораблей и других мероприятиях, перечень которых определяется министром обороны РФ.
Документом, подтверждающим участие военнослужащего в мероприятиях, является справка, выдаваемая командиром воинской части (руководителем организации), в которой военнослужащий проходит военную службу, продолжили в прокуратуре.
Военнослужащим, имеющим право на предоставление соцгарантий, социальные гарантии предоставляются вне зависимости от того, за счет каких средств они обучаются (собственных или на бюджетных местах).
Военнослужащим, одновременно обучающимся в двух и более гражданских образовательных организациях, социальные гарантии предоставляются только в связи с обучением в одной из них (по выбору военнослужащего).
Порядок предоставления социальных гарантий, установленный постановлениями, применяется независимо от даты поступления военнослужащего на обучение.