Общество

Благоустройство сквера Кикоина началось в Пскове

Благоустройство территории общего пользования у памятного знака академику Исааку Кикоину в районе дома №38 по Октябрьскому проспекту в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В настоящее время рабочие снимают тротуарную плитку. В рамках муниципального контракта, заключенного с подрядной организацией ООО «МАРТ», здесь планируется произвести демонтажные работы, обустроить и отремонтировать пешеходные дорожки с покрытием из плитки, заменить бордюрный камень, произвести озеленение территории, установить малые архитектурные формы, а также заменить освещение, установить подсветку у памятного знака академику Кикоину.

Стоимость контракта - 3 млн 581 тысяча рублей. Срок выполнения работ - до 15 декабря.