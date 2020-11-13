Общество

Ученые нашли продукт, уничтожающий 97% коронавируса в организме за 5 минут

Некоторые соки способны помочь организму эффективно бороться с коронавирусом, говорится в материале в журнале bioRxiv, который опубликовали ученые Института молекулярной вирусологии медицинского центра университета Ульма.

Ученые смешивали с водой соки некоторых ягод и смотрели, как они будут взаимодействовать с коронавирусом. Оказалось, что обычный сок черноплодной рябины уничтожает до 97% коронавируса в организме всего за пять минут. Также сильным противовирусным и противовоспалительным эффектом обладает гранатовый сок. Третья жидкость, которая помогает бороться с коронавирусом – это зеленый чай. «Предотвращение первоначального инфицирования или снижение вирусной нагрузки при инфицировании может облегчить симптомы, предотвратить распространение в нижние дыхательные пути или передачу другому человеку», - считают исследователи, пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что можно полоскать данными соками и чаем горло по нескольку раз в день, чтобы уничтожать патогены в ротовой полости.