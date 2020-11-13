Общество

Более 10 000 человек заразились COVID-19 в Псковской области

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Псковской области за всё время пандемии составило 10 035 человек.

Очередной антирекорд заболеваемости COVID-19 зафиксирован в регионе накануне. За минувшие сутки коронавирусом заразились 170 человек.

«28 положительных тестов на ковид выявлено силами коммерческих клиник, остальные 142 – госучреждениями», - сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, «ситуация остается непростой, даже учитывая +0 во всех активных очагах».

«На неделе проведем оперштаб, обсудим эпидобстановку и необходимость дополнительных противовирусных мер», - заключил глава региона.

Напомним, что, по официальным данным, общее количество умерших от коронавируса составляет в регионе 72 человека. За минувшие сутки это число не изменилось.