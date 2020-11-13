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Общество

Правительство определит поисковик, который установят на продаваемые в РФ смартфоны

16.11.2020 09:02|ПсковКомментариев: 0

Правительство с 1 июля 2021 года может получить право определять как браузер, так и поисковую систему, которая будет по умолчанию предустановлена на продаваемые в РФ смартфоны, компьютеры, планшеты и другие технически сложные товары, следует из одобренного думским комитетом по экономической политике законопроекта.

Поправки в законопроект опубликованы в электронной базе данных парламента, пишет «Интерфакс».

«Предварительно установленные программы для электронных вычислительных машин, используемые потребителем на отдельных видах технически сложных товаров для доступа к информации на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", должны обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, определяемой правительством РФ», - следует из поправок.

Законопроект также наделяет правительство правом определять предустановленный по умолчанию браузер для доступа на сайты.

Внесенные и рекомендованные комитетом к принятию поправки также корректируют срок вступления и некоторые положения законопроекта об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на продаваемые в РФ гаджеты.

Во-первых, в очередной раз корректируется срок вступления закона в силу. Изначально предполагалось, что он вступит в силу с 1 июля 2020 года, но из-за пандемии срок перенесли на 1 января 2021 года. Поправки продлевают срок вступления до 1 марта 2021 года.

Во-вторых, уточняется, что на некоторые виды гаджетов переустанавливать необходимо будет не только российское ПО, но также, как альтернативу, программное обеспечение из стран ЕврАзЭс.

«В целом предложенные поправки не решают проблемы индустрии. Обидно, что нас, к сожалению, законодатели не услышали, потому что перенос на 3 месяца не позволит большинству компаний адаптироваться и быть готовыми к исполнению этого закона», - сказал директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов, комментируя законопроект. По его словам, индустрии нужно минимум полгода, а по некоторым категориям товаров - до 18 месяцев для того, чтобы адаптироваться. «Причем сроки следует отчитывать с момента выхода постановления правительства, которое определит перечень ПО, перечень продукции и порядок установки», - добавил он.

В заключении правового управления Госдумы отмечается, что поправки вносятся в закон о защите прав потребителей, который защищает права граждан, заказывающих и приобретающих товары исключительно для личных нужд. «В связи с этим не ясно, каким образом будут регулироваться порядок предварительной установки программ для ЭВМ и устанавливаться требования к их функционированию в случае приобретения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соответствующих технически сложных товаров», - говорится в заключении.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 17 ноября.

Теги: #правительство #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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