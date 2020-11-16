Общество

Медик предложил развернуть инфекционные койки в псковских гостиницах

Властям Псковской области предложили развернуть койки инфекционного профиля на базе гостиниц. С такой инициативой выступил общественник, фельдшер Иван Васильев, свое обращение он опубликовал на сайте губернатора.

«Не является секретом, что сейчас в Псковской области существует проблема дефицита койко-мест для больных инфекционного профиля, - отметил он. - Эпидемическая ситуация в регионе накладывает свой отпечаток не только на систему здравоохранения, но и на экономику. В частности, очень сильно страдает туристический бизнес. В этой связи полагаю разумным рассмотреть вопрос о возможности развертывания койко-мест инфекционного (или соматического) профиля на базе гостиниц Псковской области».

По его мнению, это позволило бы расширить временный фонд койко-мест инфекционного профиля с одной стороны, а с другой стороны - туристический бизнес получит необходимый доход в сложной экономической ситуации.