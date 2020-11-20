Общество

«Палочкой-выручалочкой» назвала приемные семьи Куньинского района Валентина Чернова

«Палочкой-выручалочкой» назвала приемные семьи Куньинского района начальник отдела опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова 20 ноября на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, на территории Куньинского района насчитывается более 100 приемных детей. «Они приезжают, дружат, общаются, у них есть свой чат, организуют поездки»,- рассказала Валентина Чернова.

Она отметила, что отмечены случаи, когда в банке данных появляются дети из многодетных семей. Устроить сразу 5 детей очень сложно, желательно, чтобы братья и сестры не разлучались. По словам Валентины Черновой, в этих случаях приемные семьи Куньинского района служат «палочкой-выручалочкой». «Мы знаем, что дети будут общаться и поддерживать родственные отношения, даже если разделены», - рассказала она.