Общество

Воспитанники псковского «Кванториума» воссоздали утраченный облик Ольгинского моста

Воспитанники детского технопарка «Кванториум Псков» воссоздали утраченный облик Ольгинского моста, сообщает телеграм-канал «Псковщина».

«Ребята из псковского "Кванториума" воссоздали утраченный облик Ольгинского моста, то есть вновь сделали его таким, каким он был более ста лет назад. И не просто воссоздали, а спроецировали на окружающую действительность», - говорится в сообщении.

Также на канале представлен таймлапс, на котором запечатлен процесс создания vr-тура.

Напомним, Ольгинский мост назван в честь основательницы города княгини Ольги. Официальное название получил 9 ноября 1911 года.

Первое упоминание о мосте через Великую во Пскове относится к 1463 году, когда был построен плавучий мост. До этого здесь действовал только паром. Плавучий мост не обеспечивал постоянного транспортного сообщения, так как ежегодно разбирался на время весеннего и осеннего ледоходов. С 1870 года городские и земские учреждения и военное ведомство неоднократно поднимали вопрос о постройке постоянного моста. В 1901 году был одобрен проект инженера Соловьева, предусматривающий строительство металлического моста консольно-балочной системы. Из-за задержки финансирования работы были начаты в 1909 году. Для движения мост был открыт 30 октября 1911 года.

Ольгинский мост не раз взрывали: во время Гражданской и дважды во аремя Великой Отечественной войны. В 1969 году в связи с ростом транспортной нагрузки арочный мост был разобран. На его месте к концу 1970 года по проекту института Ленгипротрансмост был сооружен новый железобетонный балочный мост. В 1923 году мост был переименован в мост Красной Армии, в 1946 году - в мост Советской Армии, а 1995 году ему возвращено историческое название.