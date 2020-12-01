Общество

500 случаев заражения COVID-19 дополнительно пополнят статистику Псковской области

Порядка 500 зарегистрированных случаев COVID-19 дополнительно пополнят статистику Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы детально разобрались со всеми случаями отсутствия результатов по истечению двух, а иногда даже трехнедельного срока, - отметил губернатор. - Ключевой проблемой была скопившаяся пробка из более чем 600 тестов, которые зависли в одной из лабораторий. И руководство, к сожалению, не только не предприняло необходимые меры для ликвидации очереди, но и не проинформировало об этой ситуации. Учитывая такой прецедент, мы провели комиссионные проверки во все действующих организациях, "заакатировали" все задержавшиеся тесты и отдельной партией отправили их в Санкт-Петербург».

Последние результаты этих тестов придут сегодня, 4 декабря. «По этой причине в статистике Псковской области за сегодняшние текущие сутки будут «свечки». По предварительным оценкам, ожидается дополнительно порядка 500 зарегистрированных случаев по результатам около 3000 тестов, которые вернулись из Санкт-Петербурга», - добавил Михаил Ведерников.