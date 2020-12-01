Общество

Биотехнический эксперимент проводят в Полистовье

Для создания подкормочных площадок и солонцов для копытных на охранной территории Полистовского заповедника используются только поваленные ветром и животными деревья. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе заповедника.

«Вся биотехническая активность осуществляется в охранной зоне заповедника. По действующему положению об охранной зоне мы вправе осуществлять там подобные работы, тем более что они запланированы в государственном задании», - подчеркнули специалисты Полистовья.

По их словам, в соответствии с действующими нормативными документами, только для лосей количество солонцов на 10 голов составляет 2,5 штуки. Расход соли на 1 солонец - 25 кг, а подрубка ивы и осины на 10 лосей в сезон 10 кубометров. По последним данным, только на охранной территории Полистовского заповедника насчитывается порядка 140 лосей, то есть, это около 100 кубометров специально поваленных деревьев.

«Но мы этого не делаем! В ходе полевых работ нами установлено, что упавшие от ветровала осины и поваленные бобрами другие деревья, лоси активно используют, и это вполне типично для нашей территории. Поэтому мы для подкормочных площадок/солонцов, используем только такие деревья, хорошие у нас не страдают», - заверили в заповеднике.

В ближайшей перспективе в Полистовье намерены разрабатывать направление экологического туризма с демонстрацией диких животных в естественной среде, поэтому, здесь активно прорабатывают различные технические решения.

Так, недавно там поставили новый эксперимент - оборудовали подкормочную площадку для кабанов и новые солонцы для копытных. Близ Фаденкого хутора, по которому проходит часть экологического маршрута «Дорогою бобра», установили новые солонцы, отличающиеся от предыдущих. Раньше устанавливались очень простые площадки - на поваленном дереве делались отверстия, и укладывались брикеты с солью. Такие солонцы отлично подходили для самого крупного обитателя Полистовского заповедника - лося.

Теперь же специалисты решили попробовать сделать солонец для более мелких копытных. В пне или дереве, вырезается окошечко, туда укладывается соль - такой «стол» подходит для кабанов и косуль.

Рядом устанавливается фотоловушка, чтобы понять, будет ли пользоваться спросом новый вид площадки. «Если будет понятно, что спрос есть, то дальше по охранной территории Полистовского заповедника мы установим подобные солонцы, но уже с двумя, а может быть даже и с тремя окошками, в зависимости от роста животного - лось, косуля, кабан», - заключили в заповеднике.