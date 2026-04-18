Музей партизанской славы в Дедовичах стал участником Международных юношеских научных чтений «Пусть поколения знают»

Музей партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи Псковского района стал участником II Международных юношеских научных чтений «Пусть поколения знают», которые прошли в честь Дня памяти жертв геноцида советского народа, отмечающегося 19 апреля, сообщили в музее.

Международные юношеские научные чтения «Пусть поколения знают» организовываются Брянским государственным краеведческим музеем при поддержке департамента культуры Брянской области, управления молодежной политики Брянской области и Следственного управления следственного комитета РФ по Брянской области.

 

Сотрудникам Музея партизанской славы дали возможность поприветствовать участников чтений в онлайн формате.

Участники - дети и молодежь России (Брянская область, Псковская область, Республика Крым) и Беларуси (Могилевская область) представляют результаты своих научных изысканий, посвященных исследованию оккупационного режима и фактов геноцида мирного населения на территории Советского Союза.

Доклад «Колотушино: наша боль и наша память» представила вниманию слушателей ученица 11«А» класса Дедовичской средней школы №2, боец молодежного поискового отряда «Журавли», Морозова Карина.

