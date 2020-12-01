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Общество

Завершилось голосование на выборах в Великолукском, Себежском и Печорском районах

06.12.2020 20:01|ПсковКомментариев: 1

Завершилось голосование на выборах в Великолукском, Себежском и Печорском районах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в 20.00 все 37 избирательных участков, сформированных для проведения выборов, завершили работу. Члены участковых комиссий приступают к подсчету голосов.

Напомним, период досрочного голосования длился с 25 ноября по 14.00 5 декабря. Сегодня, 6 декабря — основной день голосования.

В Великолукском районе проходили выборы главы. В борьбе за этот пост участвовали четыре кандидата: Алексей Кузьмин («Единая Россия»), Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста») и Александр Тарасов (КПРФ).

Также в эти дни проходили выборы депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района шестого созыва и повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.

В общей сложности в голосовании имели право принять участие 21097 избирателей.

По состоянию на 18.00 6 декабря явка на выборах в Великолукском, Печорском и Себежском районах составила 25,41%

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #выборы 2020 #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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