Общество

Почетный гражданин Дедовичского района Алексей Мешков получил медаль за заслуги перед областью

В ходе рабочей поездки в Дедовичский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил почетного гражданина муниципального образования Алексея Мешкова медалью «За заслуги перед Псковской областью». Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации, связанной с распространением COVID-19, глава региона посетил награждаемого дома с соблюдением всех противовирусных мер, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Алексей Алексеевич, ваши заслуги по достоинству оценены не только на территории района, но и в Псковской области», - заметил губернатор и поблагодарил Алексея Мешкова за усилия, которые на протяжении десятилетий он направлял на развитие региона. Трудовой стаж составляет более 70 лет.

В свою очередь Алексей Мешков поблагодарил главу региона за столь почетную награду. «Правда, я никогда не думал о наградах - просто работал. Не всегда все было гладко, но все сложности я успешно преодолевал», - заметил пенсионер.

Алексей Мешков награжден региональной наградой за заслуги в развитии энергетики, выдающийся вклад в социально-экономическое положение региона и активную общественную деятельность.