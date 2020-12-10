Общество

Выставку о чести и смерти открыли в «Михайловском»

Тему последней дуэли Пушкина и, шире, дуэли как поединка чести в XIX столетии продолжает новая выставка в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта тема неизменно вызывает особый интерес у гостей псковских пушкинских мест: как у посетителей заповедника «в реале», так и у виртуальных туристов.

«Дуэль, как история человеческих отношений — иногда трагических, иногда нелепых и даже смешных, нашла отражение и в литературе XIX—XX столетий. У Пушкина, например — в «Евгении Онегине», «Капитанской дочке», «Выстреле», — напомнила специалист отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Морозова. Она уточнила, что, по разным данным, в жизни поэта случилось от 25 до 30 вызовов на дуэль: «В 22 случаях инициатором вызова был сам Пушкин. Однако из этих поединков состоялось всего четыре, и все они, кроме последнего, были бескровными».

А.С. Бакулевский. Дуэль. Из иллюстраций к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (1988). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В новую экспозицию, развернутую в Научно-культурном центре заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), вошло 28 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из богатейшего собрания музея. Наиболее ранее из них — гравюра «Возвращение Пушкина с дуэли» с рисунка П.Ф. Бореля — создано в 1880-х годах; самые поздние — два силуэта Александра Стройло из серии иллюстраций к книге М.И. Семевского «Прогулка в Тригорское» — 1999 годом.



А.В. Ванециан. «Выстрел». Иллюстрация к повести А.С. Пушкина (первая половина ХХ века). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Планируется, что выставка «Дуэль как поединок чести» будет работать в Святогорье до 20 апреля 2021 года. Развернута она в анфиладе выставочных залов на втором этаже музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).