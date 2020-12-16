Общество

Более 14 тысяч изделий пиротехники без документов изъяли псковские полицейские

Сотрудники полиции проверили павильон, расположенный у крупного торгового центра на улице Юбилейной в Пскове. Специализация розничной точки - продажа пиротехники в ассортименте: на прилавке и витринах - римские свечи, петарды, салюты и фонтаны-фейерверки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, при проверке установлен факт продажи пиротехнических изделий с отсутствущими сертификатами соответствия, что является нарушением правил продаж отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства РФ №55 от 19.01.1998 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Из свободной реализации изъято более 14 тысяч единиц пиротехники без документов, доказывающих легальность производства петард и салютов.